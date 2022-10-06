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12天內射6次！北韓今早又發射兩枚短程彈道飛彈

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓軍方演習，回應北韓近期的飛彈試射行動。歐新社
南韓軍方演習，回應北韓近期的飛彈試射行動。歐新社

南韓軍方表示，北韓今天（6日）清晨向東部海域發射兩枚短程彈道飛彈。這是為本周內北韓第二次發射導彈，該國正在進行領導人金正恩執政以來最為密集的試射，其中包括五年來首度讓飛彈飛越日本上空。

南韓聯合參謀本部（JCS）表示，在清晨6點01分至6點23分偵測到從平壤Samsok地區發射的導彈，但沒有提供其他細節。

日本海上保安廳說，兩枚導彈顯然都已經墜落。日本NHK電視台引述政府人事消息報導，一枚飛彈落在日本的專屬經濟區海域之外。

這次的發射，是在北韓4日向日本上空發射中程彈道飛彈後，再度進行試射。這也是北韓12天內第六次發射導彈。

南韓和美國進行5日進行了聯合導彈演習，美國航母也返回該地區，以因應北韓最近的導彈試射。

北韓周四譴責美國將一艘航母重新部署在朝鮮半島附近水域，該國外交部在聲明中表示，此舉對該地區的穩定構成了「嚴重威脅」。

北韓 導彈 彈道飛彈

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