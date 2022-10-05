沙國搶辦亞冬運 要以體育洗白國譽

亞洲也會有冬季運動項目？新一屆的亞洲冬季運動會預計在2029年舉辦，而4日傳出由沙烏地阿拉伯搶下主辦權，定在該國紐姆市，賽會項目所需設施預計在2026年完工。沙國舉辦冬季運動會引來批評，他們仰賴大量水與能源才能造出適合的場地，而沙國積極搶辦也與這幾年「體育救國譽」有關，盼替人權迫害的惡名洗白。

亞冬運發展史

亞洲冬季運動會（Asian Winter Game，亞冬運）是由日本奧會在1982年首度提出，過去擁有冬季奧運會舉辦經驗的日本札幌，於1986年嘗試舉行第一屆，隨後列為常規洲際項目，通常是四年為一屆，但實際間隔超過四年。

目前參加的各國、地區代表團數量來到32個（上一屆2017年的札幌帶廣亞冬運），先前受到疫情喊卡，下一屆將是2029年，根據《阿拉伯新聞網ARY》報導，新一屆舉辦權由沙烏地阿拉伯搶標成功，預期會辦在該國西北部的開發型城市紐姆市，當局計劃在紐姆市的山區特洛伊納建場地與設施，目標2026年底完工。

紐姆市開發計畫的執行官納茲米提到，該區被砂拉越山脈環繞，氣溫較低，盼能打造成沙國「全年性」的冬季運動項目場地，按計劃會有一座人造淡水湖、戶外滑雪場，以及一些賽事場館，雪的來源有部分是山區天然雪、但無可避免需要些人造雪。

體育洗白人權惡名

然而沙國搶辦、預計用錢開發場地的作風，也遭到痛斥，據《英國廣播公司》報導，體育生態專家奧爾砲轟說，沙國的開發計畫與環境能源目標背道而馳，沙國國土本身就不適合任何一項冬季運動舉辦，耗費巨量水資源與能源違反冬季運動會的宗旨。

至於沙國積極搶辦的原由不難猜，一是國家經濟活動轉型，不能只仰賴能源輸出，便開始投入體育與旅遊市場，其二更是關鍵：體育洗白，沙國過去在人權議題上鬧不少風波（諸如記者哈紹吉殺害案等），想透過體育活動扭轉國家聲譽，像是去年10月，有國庫背景的主權基金集團豪擲超過3億英鎊、收購英超球隊紐卡索聯隊，也是一個洗白證據。

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