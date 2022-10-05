不滿遭貼「俄羅斯傀儡」標籤 川普狀告CNN：給我帶來痛苦、羞辱

川普對美國有線新聞網CNN提出控告，要求對方支付4.75億美元的賠償。在一份提交給弗羅裡達州一家地區法院的訴狀中，川普稱這家電視台對他發動了一場誹謗和詆毀的宣傳攻勢，目的是阻止他參與2024年總統競選提名。76歲的川普認為CNN的報道損害了自己的名譽，給他帶來痛苦、羞辱和精神折磨。

川普的律師在長度為29頁的訴訟文件中還稱，自詡為值得信任的信息來源的CNN試圖利用其巨大的媒體影響，詆毀觀眾和讀者對川普的印象，以達到政治上打敗他的目的。

大謊言

尤其讓川普感到不爽的是，他指稱2020年的總統大選被民主黨人拜登盜取的說法，被CNN稱為大謊言。大謊言（The Big Lie）是一部美國反共宣傳片（1951年）的標題，取自希特勒和納粹的宣傳用語。

川普還指責CNN參與了一場把政治風向往左帶的有計劃、有協調的行動。他稱該媒體記者試圖給他戴上越來越醜聞化的帽子，例如種族主義者、俄羅斯的傀儡，敗壞他的名聲。

在2020年總統選舉中敗北的川普表示，鑑於CNN拒絕收回針對他的詆毀言論，因此希望通過司法步驟捍衛自己積極行動的國家公僕的聲譽。

在另一份聲明中，共和黨人川普宣布將在不久的將來，可能對一大批其他製造假新聞的媒體提出訴訟，特別是對這些媒體有關2020年大選的報導。川普在任期間，曾一再在社交平台上指責CNN等媒體，稱其報導為假新聞（Fake News）。

（德新社、法新社、美聯社）

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