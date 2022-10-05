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傳哈利梅根想對Netflix影集內容動刀 多到恐無限擱置的程度

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
《Page Six》揭露，英國國王查理三世的次子哈利與他的妻子梅根打算大幅修正兩人即將登上Netflix的紀實影集，程度多到兩人跟Netflix、甚至跟自己的製作團隊意見相左。照片翻攝：Twitter / Misan Harriman
《Page Six》揭露，英國國王查理三世的次子哈利與他的妻子梅根打算大幅修正兩人即將登上Netflix的紀實影集，程度多到兩人跟Netflix、甚至跟自己的製作團隊意見相左。照片翻攝：Twitter / Misan Harriman

紐約郵報娛樂版《Page Six》日前揭露，英國國王查理三世的次子哈利與他的妻子梅根打算大幅修正兩人即將登場的Netflix紀實影集。多名消息人士爆料指出，哈利與梅根他們想在節目展現給公眾的內容時，與Netflix、甚至跟自己的製作團隊意見相左。

內部人士表示，哈利與梅根已經拍攝這部紀實影集一年多了，據稱想要從中剪掉相當大部分的內容，但Netflix的主管們支持想要保留的製作團隊。

Netflix的消息人士近日告訴《Page Six》，「哈利與梅根正重新考慮他們自己的故事、自己的計劃」。另一位業內消息人士則說，「哈利與梅根對試圖緩和感到恐慌，甚至是最基本的措辭，但這是他們的故事，出自他們自己的嘴巴」。

《Page Six》之前爆料，伊麗莎白二世女王駕崩之後，哈利與梅根如何想要編輯節目的內容，因為據信包括了一些涉及到查理三世、卡蜜拉王后、威廉王儲與凱特王妃的「令人難受真相」（Truth bombs）。但消息人士現在指出，其實在女王駕崩之前，兩人就開始重新思考這套正由他們自己的Archewell公司所製作的節目。

Netflix的消息人士說，「他們已經提出重大要求，要收回他們自己提出的內容，到了一些Netflix工作人員覺得，要是同意的話，就將無限期實際擱置該計畫的程度，Netflix則支持製作團隊」。

據報導，雖然哈利與梅根想要它的們紀實影集在2023年推出，已經付給他們數百萬美元的Netflix一直希望節目在《王冠》（The Crown）影集第5季11月9日上架後立即亮相。業內消息人士表示，「Netflix已經明確表示，該計畫正在推進」。

據報導，紀實影集的製作團隊據信沒有最終剪輯權（Final edit），消息人士稱這取決於哈利梅根與Netflix。Netflix跟兩人的代表均沒有回應置評請求。

查理三世 伊麗莎白二世 哈利王子 梅根 Netflix

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