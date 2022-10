英國泰晤士報王室記者Valentine Low的新書摘要近日在報章連載,引起王室人心惶惶。新書最大看點之一是哈利與梅根為何脫離王室,作者宣稱,梅根嫁入王室後,跟著哈利四處訪視,履行職務後,忍不住抱怨:「我不敢相信我做這些事情竟然沒錢可拿!」她大概沒想到,自己的食衣住行育樂全都是由英國納稅人埋單!

梅根在婚前甚至曾威脅哈利,如果不對外公布兩人正在交往,就要跟他分手。

新書'Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown'訂於6日上市。