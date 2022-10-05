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找3國做見證 哥倫比亞與叛軍重啟和平談判

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
哥倫比亞政府4日宣布與境內第二大叛軍ELN談判。圖中為左派總統裴卓（Photo b from @petrogustavo on Twitter）
哥倫比亞政府4日宣布與境內第二大叛軍ELN談判。圖中為左派總統裴卓（Photo b from @petrogustavo on Twitter）

內戰頻傳的哥倫比亞能否徹底平息衝突？哥倫比亞政府4日宣布，將與境內反政府武裝「民族解放軍」重啟睽違4年的談判。挪威、委內瑞拉與古巴將作為協助談判的見證國，哥倫比亞過去因毒品、黑道猖獗，境內武裝團體盤據，但政府陸續與叛軍談判，前總統桑托斯還因此獲得諾貝爾和平獎。

重啟與叛軍談判

根據《半島電視台》報導，哥倫比亞政府宣布，將與境內第二大叛軍「民族解放軍（ELN）」進行自2018年以來遭耽擱的停戰談判，由ELN的2位指揮官賈西亞、貝爾崔與政府和平高級專委魯達共同簽署聲明，聲明表示，哥倫比亞需要更多社會各界參與，促進國內更加和平。

哥倫比亞今年8月首度選出左派總統裴卓後，他先前派遣特使到古巴與ELN準備恢復談判，而這次恢復談判也將由古巴、挪威與鄰國委內瑞拉作為見證國，並確保談判過程中社會團體的參與。賈西亞跟記者透露，希望哥倫比亞換成左派執政，談判即可快速有好的進展。

魯達則表示，雙方目前仍在建立互信的階段，確保初步彼此要求的條件都能實現。ELN是哥倫比亞歷史上規模第2大的叛軍，第一大叛軍「哥倫比亞革命軍（FARC）」已在2017年與時任右派總統桑托斯完成談判，即使最初停戰協議遭民眾公投否決，後來修改過的和平協議在國會通過，FARC改申請為合法政黨。

武裝團體不好處理

不過，並非全部FARC成員都真心歸順，《維基百科》提到，一些已回歸和平生活的FARC前成員，因認為哥倫比亞政府未遵守承諾，又重新拿起武器繼續反抗政府。2020年，FARC持不同政見者約有1800人，其中3、400人與原來的FARC沒有關係。

哥倫比亞長期以來飽受戰爭、毒品與人口販賣困擾，境內武裝團體割據，1964年創立的ELN目前預估有2千至4千名武裝分子，在FARC合法化後，ELN陸續接收FARC的領土與殘部。ELN因為綁架兒童與攻擊民生基礎設施，被美國與歐盟列為恐怖組織。

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哥倫比亞 古巴 挪威

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