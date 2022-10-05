印度喜馬拉雅山區傳雪崩意外！至少10死、11人失蹤

BBC報導，印度官員4日表示，喜馬拉雅山區發生重大山難意外，一群正在受訓的登山學員遇到雪崩，造成至少4死、數十人失蹤。當地媒體報導則指，死亡人數已攀升到至少10死。

衛報報導，北阿坎德邦警長庫瑪爾（Ashok Kumar）表示，這群來自隸屬於國防部內魯登山學校（Nehru Institute of Mountaineering）的34名登山學員和7名教練，於當地時間4日上午8時45分在加瓦爾喜馬拉雅山區（Garhwal Himalaya）的根戈德里（Gangotri）山脈遇到雪崩，8人幸運生還，被送往附近醫院就醫。

印度媒體「印度報業托拉斯」報導，已知至少10死，另有11人失蹤。

內魯登山學校表示，在邦和國家救災部隊以及印度空軍官員對該地區進行搜查時，發現四具遺體。庫瑪爾表示，目前仍在山區進行空中偵察，抵達現場並不容易。

據報導，當遇到雪崩來襲時，這群學員已從海拔5670公尺的卓帕帝‧旦大-2號（Draupadi Danda-2）山峰折返。救難人員說，當局在當地時間4日上午9時30分左右接獲警報。

國際攀岩和登山聯合會官員喬杜里（Amit Chowdhary）表示，這是印度登山史上第一次如此龐大的登山學員隊在雪崩中喪生。

印度國防部長辛格（Rajnath Singh）發推文表示，對逝去的生命深感悲痛，向失去親人的死者家屬表示哀悼。

雪崩在靠近喜馬拉雅山的印度北阿坎德邦很常見，2021年時，一處冰川斷裂，逾200人被洪水沖走喪命。

Deeply anguished by the loss of precious lives due to landslide which has struck the mountaineering expedition carried out by the Nehru Mountaineering Institute in Uttarkashi. My condolences to the bereaved families who have lost their loved ones. 1/2 — Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 4, 2022