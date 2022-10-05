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中列車運抵印尼 習近平有可能是東南亞第一條、印尼雅萬高鐵首批乘客

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
中國為印尼建造的雅萬高鐵即將試營運，習近平有可能是雅萬高鐵的第一批乘客。（海峽時報）
中國為印尼建造的雅萬高鐵即將試營運，習近平有可能是雅萬高鐵的第一批乘客。（海峽時報）

新加坡海峽時報今天（5日）報導，印尼總統佐科威已邀請中國大陸國家主席習近平在11月中旬出席巴厘島G20峰會後，試搭中國建設的雅加達至萬隆高鐵，習近平有可能是首批乘坐東南亞第一條高鐵的乘客之一。

印尼交通部長Budi Karya Sumadi（布迪．卡利亞．蘇馬迪）表示，印尼將於11月15日至16日在巴厘島舉行G20峰會，印尼總統佐科威將邀請習近平乘坐中國製造的子彈頭列車。他說，高鐵的運行展示（試營運）將於11月15日至16日在巴厘島舉行。

報導稱，雅加達至萬隆高鐵將成為東南亞的首列高鐵。印中兩國代表多次對該項目的合作予以積極評價。這是歷史上由中國建設的高鐵首次在另一個國家投入運行。

雅萬高鐵計畫於2023年6月正式運行，設計時速350公里，完全以中國標準製造，開通後，雅加達至萬隆的路程時間將從3個多小時縮減至40分鐘左右。

新華社報導，印尼總統佐科威於今年7月25日至26日應習近平邀請訪問中國，他是北京冬奧會以來首位應邀訪問中國的外國國家元首。訪問期間，習近平與佐科威舉行會談，達成一系列重要共識。雙方並發表關於兩國元首會晤的聯合聲明，並續簽關於共同推進「一帶一路」倡議與「全球海洋支點」構想有關合作的諒解備忘錄以及疫苗、綠色發展、網路安全、海洋等領域合作文件。

部分專家，包括印尼智庫戰略暨國際研究中心國際政治研究員薩拉斯瓦提（Veronika Saraswati）當時即表示，佐科威北京行的目的之一，是當面邀請習近平出席G20峰會。

不過，大陸官方迄今尚未宣布習近平是否出訪巴厘島的G20峰會。

印尼總統佐科威邀請習近平11月搭乘中國為印尼建造的雅萬高鐵。（百度）
印尼總統佐科威邀請習近平11月搭乘中國為印尼建造的雅萬高鐵。（百度）

習近平 高鐵 G20峰會 印尼

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