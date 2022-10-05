美台國防工業會議落幕 加速交貨、軍售政策有進展

美台國防工業會議2日至4日舉行，美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）在閉幕記者會表示，會中就交貨延宕、拜登政府的軍售政策，和盟友合作嚇阻台海爆發戰爭等主要議題，達成若干共識和進展。

韓儒伯表示，軍購交付速度問題並非只發生在台灣，全球都受到供應鏈、疫情和烏克蘭戰爭等因素影響；希望在短期內看到明顯加速的部分作為，例如台灣已經下單的軍購項目，逐步提升台灣軍備彈藥儲存以作為一種可能的嚇阻手段，以及就台灣短中期內向美國軍購項目達成更多共識。

韓儒伯透露，有些重大訓練可望落實，過去美國訓練台灣F16戰鬥機飛行員，接下來會看到美國海軍、陸軍和軍事互通性領域都有；只要美台雙邊的預算審查都通過，若台灣政策法案中的安全章節被順利納入國防授權法案中，那麼國務院在明年就有大把預算可以用來投入訓練等項目，運用範圍廣泛。

美台商會5月聲明公開質疑拜登政府的軍售政策，反對將軍售窄化到中國大陸對台灣發動攻擊的第一天（D-Day），而非全面評估中國大陸的威脅。

韓儒伯表示，這次會議讓各方了解「不對稱的不是武器，是戰略」，以及進一步了解拜登政府軍售方向；目前看到拜登政府的做法出現一些些彈性，拜登政府仍聚焦在攻擊首日，不過他們願意討論台灣面臨的其他狀況，例如封鎖、灰色地帶行動等，台灣都必須要有相應能力。

韓儒伯說，要弭平美國政府和業界針對台灣軍售的落差還早，拜登政府仍需要端出完整的評估和政策，這些問題可以在明年會議舉行時繼續討論。

此外，韓儒伯表示，針對台灣面臨中國大陸的短中長期威脅，美國、台灣、澳洲、日本、英國和歐盟等盟國可以如何合作，嚇阻中國大陸進犯，使北京認為侵略台灣對其自身的國家利益、經濟和軍事層面來說都不划算。