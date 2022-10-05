【專家之眼】義大利變天 震撼歐盟

日前義大利極右翼政黨「義大利兄弟」(Brothers of Italy, FdI) 在全國大選中獲勝後，其領導人梅洛尼 (Giorgia Meloni)有望在幾周內成為意大利首位女總理，這將對於歐盟的團結產生極大的影響。

在大選投票前一天，歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)發出警告，如果義大利中右翼聯盟贏得選舉，並繼續推行民族主義政策與威脅公民權利，歐盟將會採取像對待匈牙利和波蘭一樣的行動。此乃歐盟官員首度對於其盟國選舉的干預，而根本就是明目張膽的干涉內政，且其口氣就像長輩教訓晚輩，完全違反歐盟民主的基本價值，極為罕見，可知歐盟內部的危機嚴重。

但是義大利的選民非但未受影響反而變本加厲，FdI此次的獲票率由四年前的4%增加到26%，她的聯盟夥伴薩爾維尼（Matteo Salvini）的反移民「聯盟黨」（League）的獲票率為9%，而前總理貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi）的「前進黨」（Forza Italia）則為8%，以至於中右翼三黨聯盟共獲得了約 44% 的選票，但投票率處於歷史低位僅為 64%，也是一大警訊。

義大利是歐盟的創始國及其第三大經濟體，FdI起源於戰後的新法西斯義大利社會運動，並以二戰時法西斯政黨的「上帝、祖國與家庭」為口號，還以民族主義來對抗歐盟，同時反對移民與同婚，將會對歐盟產生極大的震撼。此外，「聯盟黨」與「前進黨」還都與俄羅斯暗通款曲，也令歐盟難以接受。再看義大利的政治發展史，自戰後70餘年來，該國就換了約70個政府，內閣平均壽命只有一年，可見義大利政治動盪的程度。

在有關匈牙利和波蘭方面，歐盟在兩年前推出了金融制裁手段，以回應兩國破壞民主的行為。由於匈牙利總理奧爾班執政十多年來，已將政治勢力介入司法、媒體、非政府組織和學術界，並限制了移民、同性戀者和婦女的權利，故歐洲議會日前通過決議，認定匈牙利「不再是完全民主國家」。接著歐盟委員會提出的建議，首次暫停提供匈牙利約 75 億歐元的反腐敗資金，以保護歐盟法治。

2021年波蘭憲法法院裁定，部分《歐盟條約》的內容與其憲法不符，因此引發了與歐盟的新衝突。隨即，歐洲法院 (ECJ) 對波蘭每天罰款 100 萬歐元，此乃歐洲法院對任何歐盟成員國施加的最高每日罰款，目前波蘭政府雖有所轉圜，但仍鬧得不可開交。而瑞典的極右派反移民立場政黨，也在9月中的大選中勝出，同樣反歐與反移民情緒高昂。

由此可見，歐盟內部的問題可分為意識形態與國家利益兩方面來觀察。因為自2004年加入歐盟之後，匈牙利的年輕人移民西歐尋求更好生活的情況嚴重，使得該國人民的平均年齡老化，因而政治日趨保守。而波蘭則是為了伸張主權而與歐盟槓上。另外，四國相同的就是反難民與反同婚。再加上，由於俄烏戰爭導致歐洲各國正受到能源與通膨牽累，使得越來越多的民選政府往極右派靠攏，以至於疑歐與反北約的情緒日熾。如今再加上義大利變天，致使馮德萊恩此次如此疾言厲色，歐盟的前景確實堪慮。