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南韓與美國向東海發射4枚飛彈 回應北韓挑釁
韓聯社5日報導，南韓和美國軍方在今天的聯合軍演中，向東海岸附近的海域發射了四枚地對地導彈，以回應北韓近日的導彈測試挑釁行為。
南韓聯合參謀本部（JCS）表示，南韓與美國雙方各自發射兩枚陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈，精準命中模擬目標，展示盟國嚇阻進一步挑釁的能力。
北韓在昨天（4日）在其北部的慈江道（Jagang）發射的一枚中程彈道飛彈（IRBM），是八個月來首次發射 這種中程彈道飛彈。它飛行約4,600公里，飛越日本上空，然後落在太平洋。
隨後南韓空軍派出兩架F-15K戰機，4日下午發射兩枚「聯合直接攻擊彈藥」炸彈，回應北韓同日上午發射彈道飛彈的挑釁之舉。
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