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以牙還牙！日本宣布驅逐俄領事 報復駐海參崴領事被趕

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
日本外相林芳正宣布驅除俄國駐札幌領事出境。路透
日本外相林芳正宣布驅除俄國駐札幌領事出境。路透

來而不往非禮也。日本駐俄國海參崴領事9月22日被列為不受歡迎人物，並遭綑綁遮眼的粗暴待遇，勒令48小時內離境。

日本外相林芳正也硬起來，4日宣布俄國駐日本札幌領事為不受歡迎人物，要求對方在10日前離境。

【中央社／東京4日綜合外電報導】

日本外務省今天表示，日方已下令一名俄羅斯駐日高級官員離境，以報復俄方依涉嫌從事間諜活動之名驅逐一名日本外交官。

法新社報導，日本在對俄採取這項以牙還牙行動之前，上週曾要求俄方為拘押一名派駐海參崴的日本外交官道歉。日本指控俄方作出「令人難以置信的行為」，將這名外交官蒙眼並壓制以致動彈不得。

日本外務省今天發表聲明說，即將驅逐一名派駐北部札幌市的俄羅斯領事，「以回應俄方作法」。

聲明中說：「日本政府宣布，俄羅斯駐札幌總領事館的一名領事是不受歡迎人物，要求此人在6天內離境，也就是截至10月10日為止。」

聲明並說，外務省已召見俄國大使並告知這項決定。

日本 林芳正 海參崴 俄羅斯

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