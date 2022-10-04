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自由航行！中俄海軍編隊首次抵達美國阿拉斯加阿留申群島

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
俄國防部宣布中俄海軍編隊完成對太平洋水域的聯合巡邏，曾繞至美國的阿留申群島。（俄衛星通訊社）
俄國防部宣布中俄海軍編隊完成對太平洋水域的聯合巡邏，曾繞至美國的阿留申群島。（俄衛星通訊社）

俄羅斯國防部4日發布消息稱，俄太平洋艦隊艦艇編隊在與中國人民解放軍海軍艦艇完成對太平洋水域的聯合巡邏後返回符拉迪沃斯托克（海參崴），稍後央視軍事新聞也證實此消息。

俄羅斯衛星通訊社報導，消息顯示，在三周時間內，俄太平洋艦隊和中國人民解放軍海軍戰艦通過了日本海、鄂霍次克海、白令海、菲律賓海和東海。聯合編隊首次抵達白令海並繞過部分阿留申群島。

俄中海軍軍人演練了機動和組織通信、反潛任務以及組織對空防禦。

報導稱，聯合巡邏的任務是加強俄中海軍合作，維護亞太地區的和平與穩定，監視海域，以及保護俄中海上經濟活動目標。

大陸官媒央視軍事稍晚也以引述俄羅斯國防部發佈的消息稱，俄羅斯太平洋艦隊與中國海軍艦艇在太平洋海域再次完成聯合巡航，巡航路線經過日本海、白令海等，總里程超過7000海里。巡航過程中，多型艦艇混合編隊進行演練，還進行了聯合反潛、搜尋和救援等多項訓練。此前9月，中俄海軍太平洋海域聯合巡航。

兩周前，美國「星條旗報」援引美海岸警衛隊發佈的新聞稿稱，9月19日，母港位於檀香山的「金博爾」號巡邏艦在白令海進行例行巡邏時，在阿拉斯加阿留申群島的基斯卡島以北約75海里處遇到中國的055型導彈驅逐艦(南昌艦)。隨後還發現另外2艘中國軍艦(054A護衛艦、903型綜合補給艦)和4艘俄羅斯軍艦，被認為是一支「聯合水面行動編隊」。

日本共同社9月28日也報導，日本防衛省統合幕僚監部27日發佈消息稱，發現中國和俄羅斯軍艦共7艘從9月26日至27日在伊豆諸島附近等太平洋一側航行。

俄羅斯衛星通訊社9月30日報導， 中國駐俄羅斯大使張漢暉在接受衛星通訊社採訪時表示，中俄作為聯合國安理會兩個常任理事國，肩負著維護世界和平的共同責任。中俄海軍海上聯合巡航有助於增強中俄戰略互信、促進中俄全面戰略協作夥伴關係，有助於維護地區安全穩定。

他說，根據中俄兩軍年度合作計畫及雙方共識，中國軍隊9月抽組部分兵力參加「東方-2022」演習。之後，中俄兩國海軍在西太平洋相關海域組織實施第二次海上聯合巡航。

張漢暉表示，巡航期間，聯合編隊嚴格遵守國際法有關規定，未進入其他國家領海。此次海上聯合巡航，旨在深化中俄兩國海軍務實友好合作，提升雙方軍隊協作水準，增強共同應對海上安全威脅的能力。此次行動是中俄兩軍年度合作計畫內專案，不針對第三方。

央視報導中俄海軍編隊完成7千海里的太平洋水域聯合巡航。曾繞至美國的阿留申群島。（央視軍事）
央視報導中俄海軍編隊完成7千海里的太平洋水域聯合巡航。曾繞至美國的阿留申群島。（央視軍事）

海軍 俄羅斯 軍艦

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