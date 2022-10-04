北韓導彈飛越日本 舞劍意在抗議美國

北韓頻發飛彈，竟動到日本頭上！北韓今年進行武器測試的次數已創下紀錄，且時隔5年，再度於10月4日發射飛彈越過日本領空。對此，日本已發布國家警報，並要求北海道、青森縣的居民避難。學者研判說，近期頻繁的飛彈試飛是為了抗議美韓聯合軍演與美國高官出訪東亞等事件。

導彈飛越日本上空

《衛報》報導，北韓近日頻頻進行飛彈試射，引發東亞地區高度警戒。內閣官房長官松野博一表示，先前有日本民眾被綁架到北韓的問題，已導致日本與北韓的關係高度緊張，目前首相岸田文雄正積極處理綁架等案、北韓導彈與核武開發的問題，以實現兩國邦交正常化。

然而，北韓似乎不買日本的帳，於4日發射飛越日本上空的飛彈。日本政府更因此發布少見的 J-Alert （全國瞬時警報系統）警報。《NHK》報導，日本防衛大臣濱田靖一指出，此次導彈飛行距離約4600公里，是至今北韓飛彈最長的飛行距離。

他強調，發射飛越日本領空的導彈不僅危害飛機與船隻，更影響到日本北部居民的安全，直呼北韓的做法「非常有問題，絕對不能接受」；針對北韓試射飛彈一事，南韓總統尹錫悅也表示，將採取「堅決」回應。

抗議美國干涉東亞

北韓自9月底以來已五度發射飛彈。外界普遍認為，此舉是要抗議美國航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）抵達南韓，舉行四年來規模最大的美韓聯合軍演，以及美國副總統賀錦麗出訪問日、韓兩國等事件。

對此，美國東亞事務的外交官康達表示，將持續敦促北韓採行「對話」的路線，致力於穩定的外交關係，並避免任何會破壞區域和平的活動。

此外，學者指出，北韓近期頻繁進行中、短程飛彈的試飛，可能是為發射大型導彈的前兆。他表示，北韓正在試探國際底線，並且持續發展軍事科技，如該國短程飛彈技術就出現不小的進步，研判「等到中共10月二十大過後，該國就會進行更多大型的軍事測驗」。

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