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核武列車開出、測試「末日武器」 專家：普亭在警告西方

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核武列車開出、測試「末日武器」 專家：普亭在警告西方

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
北約據報已經向成員國與盟邦發出情資報告，提醒俄羅斯計畫測試被稱為「末日武器」、可攜帶核子魚雷的「波賽頓」水下無人載具。有消息稱俄羅斯海軍K-329「別爾哥羅德號」（圖）潛艦據信將前往北極，將在喀拉海（Kara Sea）水域進行測試「波賽頓」。照片翻攝：MAILONLINE
北約據報已經向成員國與盟邦發出情資報告，提醒俄羅斯計畫測試被稱為「末日武器」、可攜帶核子魚雷的「波賽頓」水下無人載具。有消息稱俄羅斯海軍K-329「別爾哥羅德號」（圖）潛艦據信將前往北極，將在喀拉海（Kara Sea）水域進行測試「波賽頓」。照片翻攝：MAILONLINE

泰晤士報與每日郵報3日報導，隨著俄羅斯在戰場敗退，克里姆林宮一直在暗示準備顯著升級局勢。北約據信已經警告成員國，俄羅斯總統普亭將通過在烏克蘭邊境核試，展示他願意動用大規模毀滅性武器。

根據報導，Telegram的親俄頻道「Rybar」2日發布一隻影像，可見到貨運列車載著數輛BPM-97裝甲運兵車和其他軍用載具穿越俄羅斯中部，提高了普亭總統稍早暗示他可能訴諸於該戰術的擔憂。

BPM-97據報屬於俄羅斯國防部第12總局（The 12th Main Directorate），已升級更強大的砲塔、強化過的防地雷反伏擊裝甲（Ambush and mine-proof armour）與旨在允許乘員面對持續步兵攻擊時有效操作的空氣淨化系統，但幾乎沒有部署到烏克蘭前線過。

駐波蘭的國防分析師穆茲卡（Konrad Muzyka）說，俄羅斯國防部第12總局負責核武器庫「儲存、維護、運輸與發交單位」，這種單位的部署可能預示普亭總統即將來臨的衝突升級或構成大規模核子演習的前兆。他表示，屬於該單位的重型軍事裝備移動並不一定意味著俄方正準備在烏克蘭部署核武，但他確實認為此舉可能「示意西方國家，莫斯科正在升級」衝突，也指俄羅斯戰略火箭軍（RVSN）是眾所周知在秋季進行廣泛訓練演習。

不過，英國一名國防高層消息人士表示，普亭願意動用核武的「更可能示範」可能出現在黑海。儘管他們認為，這樣的武力展示將更有可能，但稱普亭會在烏克蘭發射戰術核武並非「不可能」。如果他選擇這麼做，就面對著巨大風險，「它們可能失敗跟意外擊中接近烏克蘭邊境的俄羅斯城市，像是別爾哥羅德」。

北約據報已經向成員國與盟邦發出情資報告，提醒俄羅斯計畫測試被稱為「末日武器」、可攜帶核子魚雷的「波賽頓」水下無人載具。報導指出，搭載「波賽頓」的俄羅斯海軍K-329「別爾哥羅德號」潛艦據信將前往北極，義大利《共和國報》（la Repubblica）則指該載具將在喀拉海（Kara Sea）水域進行測試。

萊斯特大學（University of Leicester）學者暨核武專家傅特教授（Professor Andrew Futter）說，核子潛艦能夠執行各種戰術功能，遠遠不只是一個核武運載平台。他認為，就像貨運列車的情況一樣，俄羅斯試圖向西方國家發出警告，停止干預他們跟烏克蘭的衝突。

俄羅斯總統普亭，攝於9月30日。法新社
俄羅斯總統普亭，攝於9月30日。法新社
社群媒體流傳影像可見貨運列車載著BPM-97裝甲運兵車和其他軍用載具穿越俄羅斯中部。據報BPM-97屬於負責核武器庫的俄羅斯國防部第12總局，提高了普亭總統稍早暗示他可能訴諸於該戰術的擔憂。照片翻攝：Telegram / Rybar
社群媒體流傳影像可見貨運列車載著BPM-97裝甲運兵車和其他軍用載具穿越俄羅斯中部。據報BPM-97屬於負責核武器庫的俄羅斯國防部第12總局，提高了普亭總統稍早暗示他可能訴諸於該戰術的擔憂。照片翻攝：Telegram / Rybar

俄羅斯 烏克蘭 核武

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