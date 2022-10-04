北韓飛彈越日本上空 外交部：支持日本、嚴正譴責北韓

北韓今向日本海發射一枚彈道飛彈，且是5年來北韓飛彈首次飛越日本上空。外交部今表示，對於北韓一再違反聯合國安全理事會相關禁令，破壞區域和平穩定，台灣政府表達嚴正關切和譴責，並堅定支持日本，也會和理念相近國家深化合作，促使北韓放棄核武。

外交部發言人歐江安今在外交部記者會上表示，北韓10天內第5度發射彈道飛彈，此次發射導彈飛越日本領土上空，導致日本發布警報，外交部長吳釗燮已向日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰轉達我國對日本政府與人民的堅定支持。

歐江安表示，台灣政府堅決反對北韓以軍事挑釁的方式，威脅以規則為基礎的國際秩序與區域和平穩定，台灣將與理念相近國家深化各項合作，促使北韓放棄核武，也將與國際社會共同合作遏止極權主義的擴張與侵略，共同維護自由開放的印太區域。