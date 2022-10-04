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推特發起俄烏和平方案公投 馬斯克驚見「最大的機器人攻擊」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
世界首富、特斯拉電動車與SpaceX公司創辦人馬斯克3日上推特提出4點俄烏和平方案，並邀請網友參加投票，事後發推文稱該投票是他「所見過最大的機器人攻擊」。資料照片。路透
世界首富、特斯拉電動車與SpaceX公司創辦人馬斯克3日上推特提出4點俄烏和平方案，並邀請網友參加投票，事後發推文稱該投票是他「所見過最大的機器人攻擊」。資料照片。路透

世界首富、特斯拉電動車與SpaceX公司創辦人馬斯克3日上推特提出4點俄烏和平方案，並邀請網友參加投票，立刻引起強烈反應。馬斯克事後更發推文表示，這個投票是他「見過最大的機器人攻擊（Biggest bot attack）」。

馬斯克的4點俄烏和平方案首先建議，在聯合國的監督之下，於俄羅斯兼併的烏克蘭4個州重辦選舉。如果是人民的意願，俄羅斯就要離開。第二，他提到克里米亞自1783年起就一直屬於俄羅斯，「直到赫魯雪夫犯了錯」，因此此地正式成為俄羅斯的領土，第三點與第四點則分別是確保克里米亞的水源與烏克蘭維持中立。

馬斯克指出，這個方案極有可能是終局的結果，「只是多少人在那之前死掉的問題」，又提醒「同樣值得一提的是，這場衝突的一個可能（雖然可能性不大）的結果是核子戰爭」。

馬斯克推文舉辦投票隨即引來熱議，烏克蘭政要與挺烏網友也做出強烈反應。俄羅斯官媒《RT》聲稱，原本約6成網友支持他的方案，但親烏克蘭帳號隨後召集了水軍（Army of trolls），把投票結果轉成了反對。投票舉行約9小時後，近2百萬個帳戶投票，贊成比率為38.3%、反對為61.7%。

有位網友回文表示，「想知道多少機器人被啟動來徹底改變原始結果」，馬斯克也表示同意，「確實，這是我所見過最大的機器人攻擊」。另一位網友也回文，「哈哈，烏克蘭機器人會發垃圾郵件給你」，馬斯克則寫道：「這投票的機器人攻擊有強到！」

馬斯克 投票 俄羅斯

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