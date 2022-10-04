英鎊勁升逾1%因英國減稅政策髮夾彎 美元回軟

美元匯率周一（3日）走軟，因美國ISM製造業指數低於預期，刺激資產價格飆升； 英鎊兌美元周一跳漲，此前英國表示將放棄取消最高所得稅稅率的計畫。

美元指數下滑0.4%至111.66。

英鎊升值1.4%，報1.1320美元；歐元升值上漲0.3%，至0.9825美元。稍早的數據顯示，9月歐元區製造業活動進一步下降。

在媒體報導英國將放棄取消最高所得稅稅率的計畫後，英鎊兌美元觸及9月22日以來最高，在那之後一天，英國財政大臣夸騰提出包括減稅和監管措施的新成長計畫，政府將透過大規模發債來為這些措施籌資。此舉引發市場震盪。

Klarity FX主管Amo Sahota表示：「隨著英國試圖取消其部分減稅措施，英鎊得到提振。」

今年大幅上漲的美元兌其他主要貨幣也有所回落。

不過，Amo Sahota說：「總經題材並沒有改變，所以要接受事實，這是一個新的季度，是股市反彈的機會，美元會小幅回落。」

日圓兌美元跌破跌穿145日圓水準，這是自9月22日當局干預以支撐日圓以來首見跌破145日圓水準。日本財務大臣鈴木俊一表示，如果日圓持續過度波動，日本隨時準備在外匯市場採取「果決」措施。

由於日本堅持維持低利率，而其他國家同時間卻在升息，日圓因此持續貶值。在出現大量投機性交易之後，日本當局上月出手干預市場，花費創紀錄的2.8兆日圓（197億美元）來支撐本國貨幣。

澳幣和紐元走升，兩國央行預料在本周稍後宣布升息，澳幣升值1.6%，報0.6515美元，紐元升值2%，報0.5717美元。