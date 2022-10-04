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想不想被併入俄羅斯？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
特斯拉執行長馬斯克。美聯社
特斯拉執行長馬斯克。美聯社

彭博資訊報導，特斯拉執行長馬斯克烏克蘭引起公憤，因為他在推特上呼籲烏克蘭尋求透過談判解決俄羅斯入侵問題，並放棄克里米亞半島。

馬斯克還在推特上發起民調，讓最近被俄羅斯吞併的烏東被占領區及2014年遭吞併的克里米亞公民自己決定是想在俄羅斯還是烏克蘭生活。此前，烏克蘭、歐洲和美國紛紛譴責俄國總統普亭在烏東四州進行公投並隨後將它們宣布為俄羅斯領土。

在另一篇推文中，馬斯克呼籲在聯合國監督下重新進行俄羅斯此前在占領區進行的虛假公投。他還表示，克里米亞應正式成為俄羅斯的一部分。他表示就烏克蘭問題應該「保持中立」。

對此，烏克蘭總統澤倫斯基也在推特上發布自己的民調，詢問其追蹤者喜歡支持烏克蘭還是俄羅斯的馬斯克。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）則回應，已經有更好的和平計畫，其中包括解放克里米亞在內的領土。

烏克蘭 馬斯克 俄羅斯

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