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北韓又試射飛彈！向東海發射一枚不明彈道飛彈 9月底以來第5度
韓聯社報導，南韓聯合參謀本部表示，北韓4日向東海發射一枚不明彈道飛彈，但未說明細節。這是自9月底以來，北韓第五度試射飛彈。
北韓9月25日試射兩枚短程彈道飛彈，28日又試射兩枚，29日和10月1日再分別發射兩枚。
美、日和南韓關切北韓可能進行核子試爆或其他挑釁行動，正加強雙邊和三邊的安全協調合作。
日警告國民找掩護
【中央社／首爾4日綜合外電報導】
南韓合同參謀本部今早表示，北韓朝東岸發射一枚不明彈道飛彈。南韓擴大與美國軍演之際，最新這起試射是平壤當局破紀錄一連串武器測試的一環。
法新社報導，南韓合同參謀本部發布聲明說，北韓朝東岸發射一枚不明的彈道飛彈。聲明並未提供更多細節。
日本海上保安廳同樣證實，北韓疑試射彈道飛彈。
路透社報導，日本海上保安廳通報北韓疑似試射飛彈後，日本政府警告公民尋找掩護。
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