快訊

日艦擾我研究船 台日雙方海上對峙畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「這筆真是喜怒無常」 查理三世自嘲鋼筆漏水暴怒事件

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英國國王查理三世（左）與王后卡蜜拉（右）。法新社
英國國王查理三世（左）與王后卡蜜拉（右）。法新社

英國國王查理三世日前造訪北愛爾蘭時，曾因鋼筆漏水沾到手而動怒，影片也在全球瘋傳。他之後自備鋼筆以防這類事情重蹈覆轍。英國每日郵報報導，查理三世與王后卡蜜拉3日參加自哀悼期結束後首個王室公開行程，於蘇格蘭宣布鄧弗姆林（Dunfermline）為新城市，查理三世在訪客登記簿簽名時對王后卡蜜拉表示，「這筆真是喜怒無常」，似乎是自嘲之前發生的鋼筆事件。

查理三世在訪客登記簿簽完名後，將鋼筆遞給王后卡蜜拉，輕鬆地說：「這筆真是喜怒無常。」

查理三世9月13日在造訪北愛爾蘭的希爾斯伯勒城堡（Hillsborough Castle）時，在鏡頭前簽署訪客登記簿。當他用來簽名的筆漏水並沾到手時，他當場面露沮喪地說「天啊，我討厭這支（筆）！」說著站起身，將筆遞給王后卡蜜拉。卡蜜拉則說「哦，看，到處都是」，查理則擦了擦手指，邊走邊說「我受不了這該死的東西...每次都很臭。」

每日郵報影片連結：

查理三世 英國國王 漏水

延伸閱讀

英女王辭世不到一個月...卡蜜拉「新后上任」出手 廢除一個百年傳統

查理三世清理門戶？「這兩人」恐受父親連累失去頭銜

英國史上最年長新國王 專家：查理三世知道自己是看守人

查理三世個人商標「花押字」曝光 將出現在官方建築、文件與設施上

相關新聞

新首相四面楚歌 逾40萬英國人連署應立刻改選

一份呼籲英國立刻重新舉行大選的請願書，正快速取得英國民眾支持，每小時新增約4,000人連署。

「這筆真是喜怒無常」 查理三世自嘲鋼筆漏水暴怒事件

英國國王查理三世日前造訪北愛爾蘭時，曾因鋼筆漏水沾到手而動怒，影片也在全球瘋傳。他之後自備鋼筆以防這類事情重蹈覆轍。英國...

非婚生子、出櫃又結婚...諾貝爾醫學獎得主帕布精采人生

新科諾貝爾醫學獎得主瑞典遺傳學家帕布（Svante Pääbo）得獎實至名歸，但他的個人生活更讓人瞠目結舌。原來，他的生...

諾貝爾醫學獎得主開創古遺傳學 解人類起源和新冠重症之謎

新科諾貝爾醫學獎得主是瑞典遺傳學家帕布（Svante Pääbo），中央研究院院士、演化生物學家李文雄表示，帕布1990...

查理三世清理門戶？「這兩人」恐受父親連累失去頭銜

美國福斯新聞網（Fox News）報導，英國國王查理三世有意「清理門戶」，更嚴格限制王室成員頭銜使用，其中碧翠絲公主和尤...

內舉不避親! 日本首相岸田文雄任命長子當個人秘書

日本「每日新聞」報導，首相岸田文雄4日將宣布長子翔太郎出任自己的首相秘書，理由是「為了振興首相官邸內的人事事務，並加強與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。