「這筆真是喜怒無常」 查理三世自嘲鋼筆漏水暴怒事件

英國國王查理三世日前造訪北愛爾蘭時，曾因鋼筆漏水沾到手而動怒，影片也在全球瘋傳。他之後自備鋼筆以防這類事情重蹈覆轍。英國每日郵報報導，查理三世與王后卡蜜拉3日參加自哀悼期結束後首個王室公開行程，於蘇格蘭宣布鄧弗姆林（Dunfermline）為新城市，查理三世在訪客登記簿簽名時對王后卡蜜拉表示，「這筆真是喜怒無常」，似乎是自嘲之前發生的鋼筆事件。

查理三世在訪客登記簿簽完名後，將鋼筆遞給王后卡蜜拉，輕鬆地說：「這筆真是喜怒無常。」

查理三世9月13日在造訪北愛爾蘭的希爾斯伯勒城堡（Hillsborough Castle）時，在鏡頭前簽署訪客登記簿。當他用來簽名的筆漏水並沾到手時，他當場面露沮喪地說「天啊，我討厭這支（筆）！」說著站起身，將筆遞給王后卡蜜拉。卡蜜拉則說「哦，看，到處都是」，查理則擦了擦手指，邊走邊說「我受不了這該死的東西...每次都很臭。」

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