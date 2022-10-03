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父親也拿過諾貝爾醫學獎 帕博得知獲獎興奮無比

中央社／ 斯德哥爾摩3日綜合外電報導

瑞典科學家帕布（Svante Pääbo）今天獲頒諾貝爾醫學獎，他是已故瑞典生化學家柏格斯川（Sune Bergström）的「非婚生」兒子，柏格斯川生前也曾拿過諾貝爾醫學獎。

打電話通知帕博得獎的諾貝爾醫學獎委員會秘書普爾曼（Thomas Perlmann）表示，帕布得知獲獎的當下，「不知所措、說不出話來、非常開心」。

普爾曼說：「帕布問道他能否與人分享這個消息，能告訴他的妻子，我說沒問題。他對獲獎感到無比興奮。」

67歲的帕布是諾貝爾科學獎項少數單獨獲獎者之一。重大科學發現通常授予兩三人，以反映團隊合作。上次醫學獎單獨獲獎者是2016年日本的大隅良典（Yoshinori Ohsumi）。

帕布的父親柏格斯川由於對前列腺素的研究，於1982年與瑞典科學家薩米爾松（Bengt IngemarSamuelsson）和英國藥理學家與生物學家范恩（JohnR. Vane）共同獲得諾貝爾醫學獎。

帕布在其2014年的回憶錄「尼安德塔人：尋找失落的基因組」（Neanderthal Man: In Search of LostGenomes）中，透露自己是秘密婚外情產生的結果。

他後來告訴「衛報」（The Guardian），一直到2005年柏格斯川去世後，柏格斯川的「正式」家人才知道他和他母親、愛沙尼亞化學家卡琳．帕布（KarinPaabo）的存在。

帕布還在回憶錄中寫道，他「一直以為自己是個同性戀」，直到遇到他的妻子、靈長類動物學家琳達．維吉蘭特（Linda Vigilant），夫妻倆目前都在德國萊比錫的馬克斯普朗克進化人類學研究所（Max PlanckInstitute for Evolutionary Anthropology）工作。

諾貝爾 瑞典

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