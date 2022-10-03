諾貝爾醫學獎得主開創古DNA研究技術 解開歷史之謎

2022年諾貝爾醫學獎由瑞典遺傳學家、進化遺傳學權威帕布（Svante Pääbo）獲獎。國內生物人類學者王道還，長期關注帕布研究，他表示，古DNA研究技術是古生物學、人類學的重大突破，過去從未有人認為這項技術能成功，這項技術被帕布開發出來，用於判別古生物演化、親緣關係，開創了一場古生物學、古人類學的研究革命。

王道還已從中研院歷史語言研究所助理研究員退休，帕布曾在台灣出版的《尼安德塔人：尋找失落的基因組》，王道還曾撰寫推薦序，也曾親自出席導讀會。當時他在推薦序曾寫下「本書敘述的是一個成功的故事，但是故事的發展交織著遠見、挫折、毅力以及運氣，絕非理所當然。同時本書也為讀者開了一扇窗，觀察現代科學的運作。對於有志於科學的讀者，這是個難得的機會。」

王道還表示，當要研究古生物之間彼此的演化、親緣關係，最可靠的資料就是DNA，但過去從來沒有人成功取得古DNA來做研究，理由是當生物死亡後，大分子第一個崩解，不可能殘存，但帕布從1980年代開始研發這項技術，完全是篳路藍縷，一直到1990年代才開始有初步成果，過了2000年以後，技術漸趨成熟，成為古生物學、人類學的重大突破。

王道還說，帕布第一個解決的問題是尼安德塔人與現代智人的關係，這項謎題是古人類學過去200年來，最重要的問題之一。

他表示，當時歐洲出土大量尼安德塔人的化石，但一直到1970年代，教科書對於尼安德塔人與現代智人的關係，仍舊充滿爭論。有人說，尼安德塔人跟智人不是同一個物種，有人認為尼安德塔人跟現代智人是演化的關係，也有學者相信，尼安德塔人跟現代人分屬兩個不同的演化支系。但帕布利用獨創古DNA研究技術，解開人類史上的重大謎題。

帕布的父親伯格斯特龍（Sune Bergström）也是1982年諾貝爾醫學獎得主，王道還說，帕布在1980年代也跟他父親一樣，研究分子分物學，但他很快發現當代研究分子生物學研究者數量太多，所以他另闢蹊徑、篳路藍縷，為學術界開拓一個新的研究領域。

王道還也提到，中國大陸有古人類學研究所，帕布也曾前往中國大陸，而帕布在德國的研究所，也有不少中國大陸學者前往取經。他說，只要有古人類學研究的地方，都可能跟帕布有關，因為他的技術可以運用在古生物學，特別是古人類學。