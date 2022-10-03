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伊朗議會議長對國家穩定感到擔憂

德國之聲／ 德國之聲

據當地媒體報道，在伊朗首都德黑蘭，安全部隊對大學生使用了武力。周日夜間，警察和武裝勢力在抗議活動後封鎖了著名的謝裡夫大學的校園。

據伊朗新聞門戶網站Emtedad報道，除了學生外，該精英大學的幾位教授也遭到了毆打。

在22歲姑娘阿米尼（Mahsa Amini）被警察拘留期間死亡後，伊朗掀起席卷全國的抗議活動。在過去數日裡，抗議聲浪有增無減。許多大學的學生都在示威，反對這個伊斯蘭共和國的領導層及其鎮壓路線。

延伸閱讀——伊朗“道德警察”：他們管些什麼？他們為何存在？

因此，伊朗當局取消了許多城市的大學講座。在謝裡夫大學，所有講座也從周一開始暫停，直到進一步通知。

社媒上的一個視頻顯示大量安保勢力出動，不過該視頻的真實性尚未得到證實。

周日（10月2日），伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）說，抗議活動可能破壞伊朗國家穩定，他指示安全部隊打擊那些威脅到國家安全的人。

社交媒體上的帖子顯示，在德黑蘭，抗議者與警方的沖突仍在繼續。許多人在網上指責武裝力量對學生使用暴力和實彈。

與此同時，伊朗官媒則稱局勢平靜，並指責國外媒體散布謊言。

伊朗議會議長卡利巴夫稱，部分抗議者是在犯罪。他還稱，目前抗議活動的目的是推翻政府，而此前關於教師和退休人員工資的集會只是要求進行改革。“我呼籲那些合法的示威者，不要讓他們的抗議被利用進行政變”。

（德新社，美聯社）

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