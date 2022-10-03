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諾貝爾醫學獎出爐！發現滅絕人類基因 瑞典遺傳學家獲獎

非婚生子、出櫃又結婚...諾貝爾醫學獎得主的精采人生

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
諾貝爾醫學獎新科得主帕布。（美聯社）
諾貝爾醫學獎新科得主帕布。（美聯社）

新科諾貝爾醫學獎得主瑞典遺傳學家帕布（Svante Pääbo）得獎實至名歸，但他的個人生活更讓人瞠目結舌。原來，他的生父蘇恩·伯格斯特龍（Sune K. Bergström）也是諾貝爾醫學獎1982年的共同得主之一，是瑞典知名生化學家。

根據維基百科，驚人的是，帕布是蘇恩·伯格斯特龍婚外情的結晶，帕布1955年出生，是蘇恩·伯格斯特龍和愛沙尼亞化學家Karin Pääbo不倫戀的證明，帕布出生後就從母姓。

帕布在2014年科學書籍／自傳《尼安德塔人：尋找失落的基因組》中，帕博出櫃為雙性戀——他一直以為自己是同性戀，但卻愛上了一個相當「男孩子氣」的女性靈長類學科學家Linda Vigilant。兩人最後結婚，育有一子一女。

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