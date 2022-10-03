諾貝爾醫學獎出爐 瑞典遺傳學家發現滅絕人類基因獲獎

諾貝爾醫學獎得主於3日公布，得主是發現已滅絕人類基因和關注人類演化的瑞典遺傳學家帕布（Svante Pääbo），將可獲得1000萬瑞典克朗（台幣2900萬元）獎金。

【中央社／斯德哥爾摩3日綜合外電報導】

2022年諾貝爾醫學獎今天揭曉，由瑞典遺傳學家帕布（SvantePääbo）獲得殊榮。

諾貝爾醫學獎得主今天率先出爐後，物理學獎和化學獎得主分別將於4日及5日公布，文學獎得主將於6日揭曉。

萬眾矚目的和平獎將於7日揭曉，是唯一在挪威奧斯陸頒發的諾貝爾獎項，經濟學獎則將於10日壓軸公布，為2022年諾貝爾頒獎季劃下句點。

諾貝爾獎每個獎項都將給予得主1000萬瑞典克朗（約新台幣2870萬元）現金，將於12月10日發放這些款項。

這些獎金源自於瑞典發明家、諾貝爾獎創辦人諾貝爾（Alfred Nobel）留下的遺產。他在1895年去世前立下遺囑，將遺產用於創立諾貝爾獎。