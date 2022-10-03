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北溪管裂釀能源危機 歐盟急徵暴利稅

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

北溪管線爆裂加劇了歐陸能源危機，歐盟緊急向能源公司課徵暴利稅！北溪1、2號上週遭到人為破壞，導致歐洲能源危機加劇，歐盟緊急提出加強課稅的應對措施，但「天然氣價格上限」措施仍在正、反爭論的過程。此外，俄羅斯當局則表示，技術上可以修復北溪管線，但仍需要資金與時間。

痛懲能源產業

BBC》報導，歐盟近期通過對能源公司課徵暴利稅，解決歐洲能源緊縮的狀況，也可進一步遏制各國通貨膨脹的狀況，措施包括：一、對化石燃料公司今年或明年的超額利潤(surplus profits)課稅；二、享用低成本電力的生產業者，強制於電費高峰期削減5%的用電量。

歐盟通過暴利稅之後，也針對「設定天然氣價格上限」進行談判，如法國、義大利等15個歐盟國家都曾表態支持價格上限的措施，藉此減緩民眾的生活成本。

但如德國、荷蘭等國則警告，全球天然氣市場的流通量愈來愈少，價格競爭也更加激烈，如果歐盟現在對天然氣設定價格上限，恐怕會使得許多國家無法與其他買家競爭，反而難以買到天然氣。

北溪管線「可以修復！」

北溪1號和北溪2號天然氣管線上週發現了4處破裂的外洩點，德國更被斷掉了來自俄羅斯的能源供應。歐美國家都認為，管道破裂是人為破壞造成，但未指名道姓俄羅斯。俄羅斯總統普丁日前也否認西方的說法，並強調「美國及其盟友應對此事件負責」。

彭博社》報導，根據管線營運商，北溪1號和北溪2號目前皆已停止外洩。但研究人員表示，估計2條管線的甲烷外洩量約在180至270千噸之間，將是有史以來最嚴重的天然氣外洩事件，仍需要關注後續對環境的影響。

俄羅斯副總理諾瓦克2日更表示，在技術上，可以修復破裂的北溪天然氣海底管線。但他也強調，修復海底管線「需要時間和適當的資金，我相信會找到適當的可能性」。

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北溪 歐盟 俄羅斯

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