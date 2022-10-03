快訊

台南晶英酒店171人食物中毒檢驗出爐 衛生局罕見移送偵辦

諾貝爾醫學獎出爐！發現滅絕人類基因 瑞典遺傳學家獲獎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英女王辭世不到一個月...卡蜜拉「新后上任」出手 廢除一個百年傳統

香港01／ 許懿安
英媒稱，卡蜜拉傳將廢除英國王室百年來的一個傳統，讓宮廷女侍臣一職走進歷史。圖／路透社
英媒稱，卡蜜拉傳將廢除英國王室百年來的一個傳統，讓宮廷女侍臣一職走進歷史。圖／路透社

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日逝世後，查理三世（Charles III）繼位，王室新一代成為各界焦點，當中自然包括成為新后的卡蜜拉（Camilla, Queen Consort）。查理著力精簡王室，她既是他的賢內助，當然身體力行。

英媒稱，卡蜜拉傳將廢除英國王室百年來的一個傳統，讓宮廷女侍臣（Lady-in-waiting，又譯作女官及女侍等）一職走進歷史。報導稱，她想實行王室現代化，而她本人僅需2名秘書協助處理日常事務即可。

《每日郵報》稱英女王生前有7名女侍臣，她們除了協助處理私人信函、安排日程、家族會議外，更會陪她出席公開場合。

身為女侍臣須對王室完全忠誠，更要取得女王信任，這種「無薪制」工作長年都是由貴族或王室內部女性擔任，當中不少人更出身貴族世家且有封號。

報道稱，由於宮中女侍臣多數已屆退休年齡，卡蜜拉認為制度應有所調整，將女侍臣歸類為「助手」一職，減少王室員工，更能符合精簡君主制。

消息人士稱，卡蜜拉剛「入門」時，獲分配到2位優秀的私人秘書。現時卡蜜拉的私人秘書已換人，分別是Sophie Densham及Belinda Kim，都是她的最強後盾，並肩負不少傳統女侍臣的職責。報導引述消息人士稱，「她身邊有很多朋友，如果需要，她可以向他們尋求支援。」

延伸閱讀：

英女王逝世｜首談奶奶　卡米拉感歎「她」一直以來辛苦了

英女王逝世｜查理斯登基4天發2次脾氣　卡米拉「御夫有術」神救援

文章授權轉載自《香港01》

伊麗莎白二世 查理三世 王室 女王

延伸閱讀

73歲查理三世開工批奏摺 裝有機密的「神秘紅箱」也被曝光

英女王靈柩開放瞻仰時突衝去扯王室旗 男子出庭應訊親曝原因

英女王國葬／王室成員死後不火化？「最美公主」遺願惹人猜想

同出席白金漢宮活動場合 卡蜜拉與凱特婆媳互動狀況曝光

相關新聞

諾貝爾醫學獎出爐 瑞典遺傳學家發現滅絕人類基因獲獎

諾貝爾醫學獎得主於3日公布，得主是發現已滅絕人類基因和關注人類演化的瑞典遺傳學家帕布（Svante Pääbo），將可獲...

查理三世清理門戶？「這兩人」恐受父親連累失去頭銜

美國福斯新聞網（Fox News）報導，英國國王查理三世有意「清理門戶」，更嚴格限制王室成員頭銜使用，其中碧翠絲公主和尤...

前列腺血液數值偏高 日皇德仁將做MRI確認

日本宮內廳3日宣布，日皇德仁下個月初將針對前列腺的問題進行磁振造影（MRI）檢查，預計當天即可出院。德仁的前列腺血液檢查...

原來卡在這一關！威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結

英國泰晤士報王室記者VALENTINE LOW的新書摘要連載3日刊出哈利夫妻如何和王室幕僚關係惡化的關鍵。

英女王辭世不到一個月...卡蜜拉「新后上任」出手 廢除一個百年傳統

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日逝世後，查理三世（Charles III）繼位，王室新一代成為各界焦點，當中自然包括成為新后的卡蜜拉（Camilla, Queen Consort）。查理著力精簡王室，她既是他的賢內助，當然身體力行...

喀布爾教育中心上週遇襲 增至43死83傷

阿富汗首都喀布爾一所教育中心上週遭遇自殺炸彈攻擊，聯合國駐阿富汗援助團（UNAMA）今天表示，死亡人數已攀升到至少43人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。