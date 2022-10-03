原來卡在這一關！威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結

英國泰晤士報王室記者VALENTINE LOW的新書摘要連載3日刊出哈利夫妻如何和王室幕僚關係惡化的關鍵。

英國ITV播出訪問哈利夫婦的內容，除了將梅根描述成受害者，也暗示王室成員和妯娌，也就是凱特王妃，很難相處。這段訪問是哈利夫婦2019年訪問南非時所拍攝。梅根含淚說出，自己過得很辛苦。

威廉與凱特當時在巴基斯坦訪問，看到專訪大吃一驚。專訪主持人問哈利兄弟倆是否有心結，哈利並未否認，而是說「兄弟倆走的是不同的路，關係難免時好時壞」。

威廉判定雙方關係陷入危機，透過WhatsApp詢問哈利何時方便見上一面聊聊。哈利原本同意，並詢問威廉該跟誰聯繫。威廉回覆需要先調整行程才能敲定會面時間，但哈利不信任威廉的幕僚，包括安排行程的私人秘書，認為有洩密之嫌，叫威廉別麻煩了，整起事最後不了了之。

2021年3月，梅根接受美國名嘴歐普拉專訪，細說自己的心理健康如何受到王室摧殘。此後，威廉與哈利兩兄弟的關係就再也回不去了。