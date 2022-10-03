快訊

那個男人回來了！韓國瑜助選為「她」站台 合體影片曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

原來卡在這一關！威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
威廉（左）與哈利（右）兄弟2021年7月1日聯袂出席亡母黛安娜王妃銅像的揭幕典禮。（美聯社）
威廉（左）與哈利（右）兄弟2021年7月1日聯袂出席亡母黛安娜王妃銅像的揭幕典禮。（美聯社）

英國泰晤士報王室記者VALENTINE LOW的新書摘要連載3日刊出哈利夫妻如何和王室幕僚關係惡化的關鍵。

英國ITV播出訪問哈利夫婦的內容，除了將梅根描述成受害者，也暗示王室成員和妯娌，也就是凱特王妃，很難相處。這段訪問是哈利夫婦2019年訪問南非時所拍攝。梅根含淚說出，自己過得很辛苦。

威廉與凱特當時在巴基斯坦訪問，看到專訪大吃一驚。專訪主持人問哈利兄弟倆是否有心結，哈利並未否認，而是說「兄弟倆走的是不同的路，關係難免時好時壞」。

威廉判定雙方關係陷入危機，透過WhatsApp詢問哈利何時方便見上一面聊聊。哈利原本同意，並詢問威廉該跟誰聯繫。威廉回覆需要先調整行程才能敲定會面時間，但哈利不信任威廉的幕僚，包括安排行程的私人秘書，認為有洩密之嫌，叫威廉別麻煩了，整起事最後不了了之。

2021年3月，梅根接受美國名嘴歐普拉專訪，細說自己的心理健康如何受到王室摧殘。此後，威廉與哈利兩兄弟的關係就再也回不去了。

王室 梅根 英國

延伸閱讀

無情最是帝王家…英國女王死亡證明公布 意外曝哈利「不堪內幕」

後悔了？傳哈利梅根想推遲Netflix節目 好「拿掉或淡化」曾講出口的話

哈利、梅根脫離王室內幕曝光 「5大提議」占盡便宜遭女王否決

哈利、梅根害到小孩？英王遲疑不讓孫子女當王子、公主

相關新聞

原來卡在這一關！威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結

英國泰晤士報王室記者VALENTINE LOW的新書摘要連載3日刊出哈利夫妻如何和王室幕僚關係惡化的關鍵。

大逆轉！英財相為富人減稅被罵翻 BBC：將宣布收回提案

BBC報導，英國財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）預計將在一小時內發表聲明撤銷先前改變所得稅最高稅率的提案，此...

印尼足球場暴亂慘案：125死悲劇為何發生？

「警方發射催淚彈、人群開始恐慌...甚至有球迷死在球員懷裡...」印尼甲級足球聯賽在10月1日發生暴動，導致125人死亡、323人受傷，為近60年全球體育史上死傷最慘重的體育衝突事件。印尼兩支勁敵球隊阿雷馬隊（Arema FC）與帕爾斯巴亞隊（Persebaya Surabaya）在賽事中激烈比拚，最終以阿雷馬隊以2:3敗北。阿雷馬隊球迷無法接受，上千名球迷衝進球場中，警方也於混亂中發射催淚瓦斯、使用警棍攻擊群眾，最終引發嚴重踩踏和推擠意外，引起外界震怒。事實上，印尼過去也曾發生體育暴力事件，但為何難阻悲劇再度發生？尤其，此次踩踏悲劇的發生是否也與警方過度有關？

北溪管裂釀能源危機 歐盟急徵暴利稅

北溪管線爆裂加劇了歐陸能源危機，歐盟緊急向能源公司課徵暴利稅！北溪1、2號上週遭到人為破壞，導致歐洲能源危機加劇，歐盟緊急提出加強課稅的應對措施，但「天然氣價格上限」措施仍在正、反爭論的過程。此外，俄羅斯當局則表示，技術上可以修復北溪管線，但仍需要資金與時間。

中日邦交正常化50年：前瞻未來遠景何在？

與10年前的40週年紀念相比，當時中日關係歷經釣魚台（中國稱釣魚島）被日本國有化等問題，兩國間摩擦再起，一度引發中國內的反日遊行。

越南發現首例猴痘病例 胡志明市衛生局稍晚將正式說明

胡志明市衛生局今天表示，透過衛生監測發現一起猴痘病例，這可能是越南的首例猴痘病例。越南稍晚將正式宣布

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。