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大逆轉！英財相為富人減稅被罵翻 BBC：將宣布收回提案

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
BBC報導，英國財政大臣夸騰預計將在一小時內發表聲明撤銷先前改變所得稅最高稅率的提案，此提案10天前才剛在「迷你預算」中被提出。路透
BBC報導，英國財政大臣夸騰預計將在一小時內發表聲明撤銷先前改變所得稅最高稅率的提案，此提案10天前才剛在「迷你預算」中被提出。路透

BBC報導，英國財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）預計將在一小時內發表聲明撤銷先前改變所得稅最高稅率的提案，此提案10天前才剛在「迷你預算」（Mini-Budget）中被提出。

據悉，先前取消年收入超過15萬英鎊人士的45%稅率的計畫在英國生活成本上升期間引起民眾憤怒，如今在多位保守黨議員紛紛表態反對之後被暫停。

BBC政治記者厄德利（Nick Eardley）表示政府消息人士尚未發表任何評論。英國首相特拉斯（Liz Truss）2日才向BBC表示自己致力於此提案，稱其為「使我國稅收制度更簡單和更低的整體方案的一部分」。

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