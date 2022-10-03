聽新聞
test
0:00 / 0:00
大逆轉！英財相為富人減稅被罵翻 BBC：將宣布收回提案
BBC報導，英國財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）預計將在一小時內發表聲明撤銷先前改變所得稅最高稅率的提案，此提案10天前才剛在「迷你預算」（Mini-Budget）中被提出。
據悉，先前取消年收入超過15萬英鎊人士的45%稅率的計畫在英國生活成本上升期間引起民眾憤怒，如今在多位保守黨議員紛紛表態反對之後被暫停。
BBC政治記者厄德利（Nick Eardley）表示政府消息人士尚未發表任何評論。英國首相特拉斯（Liz Truss）2日才向BBC表示自己致力於此提案，稱其為「使我國稅收制度更簡單和更低的整體方案的一部分」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言