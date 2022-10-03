大逆轉！英財相為富人減稅被罵翻 BBC：將宣布收回提案

BBC報導，英國財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）預計將在一小時內發表聲明撤銷先前改變所得稅最高稅率的提案，此提案10天前才剛在「迷你預算」（Mini-Budget）中被提出。

據悉，先前取消年收入超過15萬英鎊人士的45%稅率的計畫在英國生活成本上升期間引起民眾憤怒，如今在多位保守黨議員紛紛表態反對之後被暫停。

BBC政治記者厄德利（Nick Eardley）表示政府消息人士尚未發表任何評論。英國首相特拉斯（Liz Truss）2日才向BBC表示自己致力於此提案，稱其為「使我國稅收制度更簡單和更低的整體方案的一部分」。