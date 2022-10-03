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英國人道志工遭俘「受酷刑身亡」 ！家人自籌32萬將遺體接回國

聯合報／ 編譯張君堯／即時時導
英國一名在烏克蘭戰爭爆發後自願投入人道救援工作的志工尤里今年4月在頓內茨克協助傷員時遭親俄份子俘虜，隨後於7月傳出死亡消息，如今其遺體終於被送回英國與家人團聚。Presidium Network
英國一名在烏克蘭戰爭爆發後自願投入人道救援工作的志工尤里今年4月在頓內茨克協助傷員時遭親俄份子俘虜，隨後於7月傳出死亡消息，如今其遺體終於被送回英國與家人團聚。Presidium Network

英國一名在烏克蘭戰爭爆發後自願投入人道救援工作的志工尤里（Paul Urey）今年4月在頓內次克（Donetsk）協助傷員時遭親俄份子俘虜，隨後於7月傳出死亡消息，如今其遺體終於被送回英國與家人團聚。

衛報報導，45歲的尤里最初計劃加入烏克蘭的外籍傭兵團，但因健康原因被拒絕，隨後成為一名人道救援志工，他今年4月在東南部城市扎波羅熱附近與其他英國志工被親俄分子抓捕，消息傳出後其家人懇求對方為他提供治療糖尿病所需的藥物。

沒想到今年7月更直接傳出尤里已經死亡的消息，當時俄羅斯官員尼科諾羅夫（Natalya Nikonorov）將其死因歸咎於肺、腦水腫導致急性冠狀動脈功能不全，甚至有另一位官員告訴俄羅斯官媒「尤里是因為英國政府對其漠不關心而導致抑鬱的心理狀態」。

尤里死亡的消息引發外界猜測俘虜他的親俄分子扣留他的糖尿病藥物，但與他一同被拘留的22歲志工希利（Dylan Healy）透露「他確實已經注射胰島素」，不過他也透露自己與尤里交談時得知對方想知道自己是否為英國派來的間諜，此外，親俄分子還對他們實施水刑、每天使用老式警棍毆打，尤里甚至還遭受過電擊。

希利表示沒想到自己會倖存，還透露尤里在死前2天又遭受一次毆打，希莉回憶道「他們做了一些事情讓他尖叫長達10至20秒，我想我再也不會聽到有人像那樣尖叫，那是我最後一次看到尤里活著」。

當尤里的遺體在9月被釋放時，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）聲稱檢查顯示「可能存在無法形容的酷刑跡象」，當時英國外交及聯邦事務部（FCDO）表示無法支付運輸遺體的費用，最後尤里的家屬只能自行籌措約9000英鎊（約新台幣32萬）將其遺體送回家。

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