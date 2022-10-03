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巴西總統大選：盧拉首戰告捷

德國之聲／ 德國之聲

巴西左翼政治家、前總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在第一輪投票中獲得48.3%的支持率。其對手、右翼民粹的現任總統博索納羅（Jair Bolsonaro）得票率為43.3%。鑑於候選人都未能達到50%的門檻，巴西本次總統的對決投票將在10月30日舉行。

盧拉對媒體表示，“我希望在第一輪就獲勝，但這不是每次都能實現”。

博索納羅對記者說，他將建立“正確的政治聯盟以贏得大選”。

投票結果比之前民調預測有很大不同：各類民調在投票前基本一致顯示盧拉將得到50%至51%的選票，從而一輪定音，無需再舉行第二輪選舉；而博索納羅只能得到36%至37%的支持率。

總統選舉的當日，巴西還在27個省同時舉行省長選舉，此外，國會以及各省議會都重新選舉。

盧拉和博索納羅：二人有何不同？

盧拉的政治生涯開始於巴西工會。他曾兩度當選巴西總統（2003-2010），因腐敗罪2018年4月至2019年11月被判入獄。2021年，他的案子因程序錯誤被推翻，此後，盧拉又活躍在巴西政壇。

現年76歲的盧拉得到巴西東北部貧困人民以及中、低收入階層的支持。他主張擴大福利制度、加強法制國家，向富人提高征稅。盧拉反對在亞馬遜地區非法開礦，堅定同砍伐熱帶雨林行為做鬥爭。

博索納羅在投票前表示，有如此眾多的人支持他，他不贏，誰贏？！他還散布投票機被操縱的謠言，稱如果投票的條件正常，他將得到壓倒性支持，“其它結論均均不存在”，而他只承認“干淨選舉”產生的結果。但他此次尚未對投票結果表示質疑。

巴西是新冠疫情傷害最嚴重的國家，70萬人死於該病或同該病有關的病症。4年前，博索納羅競選巴西總統時向民眾許諾，打擊腐敗、降低失業率以及振興該國經濟，4年過後，其中兌現的不多。博索納羅認為，是新冠疫情和干旱困住了巴西經濟的手腳。

周日投票之前，巴西情勢緊繃，人們擔心本已十分糟糕的暴力問題會進一步惡化，盧拉陣營已有至少3名支持者遭到對方陣營支持者殺害。

（綜合報道）

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