防止福島港灣內含放射性銫魚群外游！東電增設捕網、驅離魚群聲音裝置

2011年日本發生311大地震後引發大海嘯，導致福島第一核電站大量放射性物質外洩，至今港灣內仍有放射性銫活度較高的魚群，近期東京電力公司為強化防止這些魚外游，選擇增加捕撈工具、防止移動的網子和製造使魚不適的聲音等方法。

共同社報導，今年1月福島縣近海捕獲的許氏平鮋中檢測出超過國家標準值「每公斤100貝克（Becquerel）」的銫活度，由於擔憂這些輻射超標的魚是從核電站港灣內游出、所有出貨被迫暫停，當地漁業協會也呼籲「要求東電提出對策」。

在當年的核事故後，東電選擇設置防止魚群外游的網子，如今更提出在出入口附近設置不斷發出「讓魚不適、200分貝左右的空氣爆裂音」的裝置來將魚隻驅離。此外，東電還將上述的網子從纖維材質升級成金屬，還增設刺網、籠網和延繩等工具。