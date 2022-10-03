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巴西大選進入第二輪！魯拉未過半 專家：波索納洛「仍有喘息空間」

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
巴西於2日舉行總統大選，左派領袖、前任總統魯拉未能獲得過半選票，但仍能以領先優勢與右派現任總統波索納洛進入第二輪選舉。法新社
巴西於2日舉行總統大選，左派領袖、前任總統魯拉未能獲得過半選票，但仍能以領先優勢與右派現任總統波索納洛進入第二輪選舉。法新社

巴西於2日舉行總統大選，左派領袖、前任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）未能獲得過半選票，但仍能以領先優勢與右派現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）進入第二輪選舉。

衛報報導，魯拉於第一輪獲得47.95%的選票，波索納洛則獲得優於民調的43.61%選票，2人確定將於本月30日進行第二輪選舉。

魯拉在選舉前夕曾強調「我非常希望明天就能決定這次選舉的結果，但如果真的發生（進入第二輪），我們會像一支進入延長賽的足球隊：先休息15分鐘然後回到球場上打進我們在正規賽期間沒有達成的進球」。

由於波索納洛一再攻擊民主制度並破壞巴西的國際聲譽，更出現阻礙疫苗接種及宣傳傳統療法等行為導致多達70萬巴西人民死於新冠疫情，外界紛紛期待魯拉能擊敗現任總統。駐里約熱內盧的政治觀察員特勞曼（Thomas Traumann）指出「對於左派來說這是一個非常令人失望的夜晚」。

聖保羅報學者兼專欄作家安帕羅（Thiago Amparo）表示，右翼強於預期的表現表明波索納洛「仍有喘息空間」，並提到「左派有種感覺、也就是魯拉有機會在第一輪獲勝，但結果表明將選舉視為懲罰波索納洛在疫情期間的災難性政策只是一廂情願的想法」。

波索納洛 巴西

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