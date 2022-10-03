美防長：中國不會立即入侵台灣 與北京保持溝通很重要

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在美國有線電視網CNN周日（10月2日）播出的訪問中表示，他認為中國不會馬上入侵台灣，但中國正試圖通過其在台灣周圍的軍事活動建立一種「新常態」。

雖然中國在8月美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）出訪台灣後舉行了一系列軍演，奧斯汀2日在訪問中表示：「我沒看到中國將立即入侵台灣。我們看到的是中國正在建立我們稱之為新常態的東西。他們的飛機多次越過台灣海峽中線。隨著時間推移，這樣活動的次數已增加，而他們的海軍艦艇在台灣與其周圍水域的活動次數也越來越頻繁。」

在中國一系列侵略性的軍事行動後，美國及其盟友繼續在台灣海峽航行。上個月，一艘美國海軍軍艦和一艘加拿大護衛艦穿越台灣海峽。奧斯汀在2日播出的訪問中也說，美國將繼續與其盟友和伙伴合作，「以確保我們維持一個自由和開放的印太地區」。

此外，奧斯汀也強調，美國正在努力重新開啟與中國的軍事溝通渠道，因為這對中美兩國都至關重要。為了回應佩洛西訪台一事，中國今年8月停止與美國在部分領域的合作，其中包含雙邊高級軍事指揮官之間的對話。

奧斯汀說，他已經與中國國防部長魏鳳和通過電話和面談溝通，魏鳳和同意雙方開放溝通的重要性。他重申：「我們將盡我們所能繼續發出信號，我們希望這些渠道是開放的，我希望中國與我們展開更多合作。」

美日澳防長夏威夷會晤

與此同時，澳大利亞丶日本和美國的國防部長周六（10月1日）在美國位於夏威夷的太平洋軍事總部舉行會晤，同意推進軍事合作，以應對中國日益增長的威嚇行動。美國國防部長奧斯汀表示：「我們對中國在台灣海峽以及該地區其他地方日益增長的侵略性和欺凌性行為深表關切。」

澳大利亞國防部長馬爾斯（Richard Marles）則說：「我們的利益在於維護全球基於規則的秩序。但我們看到這一秩序在印太區受到壓力，因為中國正在以前所未有的方式塑造周圍的世界。」

《日本時報》周六援引日本防衛大臣濱田靖一在會談中的話表示：「今天，由於俄羅斯入侵烏克蘭、中國在南海和東海以武力單方面改變現狀，以及朝鮮的核武及導彈相關技術的顯著發展，國際社會面臨著這些嚴峻的安全環境。」

他重申，在美國眾議院議長佩洛西8月初訪台後，美日澳三國防長曾發布公開聲明，強烈譴責中國在台灣周圍舉行的大規模軍演中，發射彈道導彈。濱田靖一說：「關於台北周圍持續上升的緊張局勢，我們三人還重申了台灣海峽兩岸和平與穩定的重要性，並同意鼓勵和平解決兩岸問題。」

（路透社丶法新社）

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