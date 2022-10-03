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巴西大選魯拉領先波索納洛 仍須進入第二輪投票

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
巴西前總統魯拉。歐新社
巴西前總統魯拉。歐新社

巴西2日舉行總統大選，現任總統波索納洛與左派的前總統魯拉都未能拿下50%的過半票數，因此巴西必須在10月30日舉行第二輪投票。

在巴西當地時間晚間2日21時03分，巴西選委會表示，在已開出的96%選票中，魯拉拿下48%，波索納洛則拿下44%選票。

這樣的結果顯示魯拉無法拿下可直接在第一輪選舉中稱勝的過半選票，因此兩人必須要進入決選。

原先在投票前，一系列民調都顯示魯拉有望在第一輪投票直接勝選，然而從上周巴西股市大盤與里爾匯價大跌來看，市場顯然擔心，魯拉將採取強硬的反商路線，因為不需要讓步組成較親商的內閣或推出較親商的政策。

魯拉在競選時承諾將恢復慷慨的社會支出方案，同時加強環境執法與保護少數族群，並將強化國營銀行體質、提高巴西國家石油公司（Petrabras）在生產燃料的角色、推出重大的基建計畫。

巴西 波索納洛

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