東協下任秘書長認為陸不會侵台　直指「這原因」

福斯新聞報導，柬埔寨總理洪森的助理部長高金華（Kao Kim Hourn）質疑中國大陸入侵台灣的邏輯，且不認為北京會這樣做。

明年將接任東協秘書長的高金華接受福斯數位新聞（Fox News Digital）獨家採訪時說：「我們不認為中國會入侵台灣，因為中國認為台灣是中國的一部分。為何它要入侵台灣？我相信中國領導人是明智的，我們相信他們不會那樣做。」

他還強調，柬埔寨及東協其他成員都希望區域內和平，並願意「給予外交機會來解決有關台灣的任何潛在爭端」。

他解釋說：「柬埔寨和其他國家一樣，是一個愛好和平的國家。柬埔寨經歷過戰爭、衝突和種族滅絕。我們當然強烈主張採取和平、談判和外交的手段。說到底，一切都必須用外交方式處理，這就是我們想要做的。」

高金華在8月贏得東協秘書長的選舉，他是擔任該職位的第一個柬埔寨人。若東協是個單一實體，將是排在中國和印度之後的亞洲第三大經濟體。