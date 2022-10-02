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保守黨大會前夕 英相受訪堅持減稅但坦承預算案有瑕疵
英相特拉斯2日在保守黨大會開幕前接受BBC訪問時坦承，她的政府在沒有資金支持的減稅政策上處理不當，但特拉斯堅稱她的做法正確。「重要的是我們必須採取行動，否則國家將陷入嚴重的麻煩。」
談及能源問題時，特拉斯稱她的政府推出的能源一攬子計畫，將讓民眾不必支付額外的帳單。「為讓民眾安心，我們不是只處理6個月，而是2年。」
當被問到9月23日公布的「迷你預算案」對利率造成的影響時，特拉斯表示，世界各地的利率都在上升。她理解民眾擔憂，將更有效地讓民眾為迷你預算案做好準備。但特拉斯也承認，她的政府本可為迷你預算案奠定更好的基礎。
她並為政府增加借貸一事辯護，稱英國的借貸少於許多主要經濟體。「若不採取行動，民眾將在冬天面臨可怕的帳單，這將是一件錯事」，恐造成英國缺乏競爭力，企業陷入困境。
至於是否會削減公共開支，特拉斯則未明確回答，僅稱「我認為我們必須把餅做大，我們已經經歷兩年相對較低的成長。」低經濟成長意味著用於公共服務的資金減少。
特拉斯還重申將調降45%的最高所得稅率時，不過她承認此事並未先跟內閣成員商量，「這是財政大臣做出的決定」。
最後被問到是否擔心讓英國走上一條它並不想要的道路時，特拉斯表示，英國民眾2019年投票支持的是「不同的未來、對城鎮的投資、經濟成長」。雖然目前確實處在非常動盪的時期裡，但她將兌現保守黨做出的承諾。
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