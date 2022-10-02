「迷因」自成流行語言 可避免遭到屏蔽

「迷因」成為一把難掌握的雙面刃！迷因指的是在網路上快速傳播並爆紅的文字、圖片或影片，已成為現今不可或缺的網路溝通方式。然而，迷因已成為許多民眾為了躲避威權政府審查，進一步表達觀點的方式，但也被不肖人士用來散播錯誤資訊、抹黑特定人士，反而加劇了社會分化。

用以迴避威權審查

《BBC》報導，在社交媒體的推波助瀾下，迷因（memes）已在網路世界無所不在，更成為許多時下年輕人交流的方式，如每天於instagram上提到「meme」的貼文數以百萬計。研究指出，迷因已是自成一格的流行語言，有著傳遞文化、建立群眾的集體認同等功能

《研究》指出，當女性意識抬頭，許多女性出面揭發過往遭到他人性欺凌、性侵害的經驗，並全球掀起#Metoo運動。但中國反而透過網路審查，壓制相關的女權運動。用戶只要提到Metoo，就會被刪文、封鎖帳號等，甚至有女權運動者被詆毀為「境外勢力派來顛覆中國政權」的工具

然而，中國女權運動人士為了迴避政府審查，就透過組合米飯與兔子的圖片，形成「米兔」的迷因（發音近似於Metoo），並在短時間內大量流傳，踢爆許多政治權貴、資深媒體人等不為人知的性醜聞。有迷因創造者指出，將有爭議性的內容鑲嵌到如貓咪、犬隻等可愛的圖像中，偽裝成微不足道的圖片，就比較不會被政府標記和屏蔽。

加速傳播陰謀論

但迷因也有它的黑暗面，常被不肖人士用來散佈錯誤資訊或陰謀論，如新冠肺炎肆虐期間就常出現新冠病毒是人為製造、病毒能透過5G傳播等資訊。法醫心理學家傑克警告，「人在對事情缺乏認識的狀況下，能找到什麼資訊，就會相信什麼資訊」。

另一位心理專家佩邱警告，迷因在心理健康比較脆弱的群眾中，恐形成相當厚的「同溫層」。她說，「如果你是一個缺乏安全感的人，當發現有某個人或一群人與自己有著共同的觀點，就會得到歸屬感，甚至成為一種信念」。

愛丁堡大學學者格利帕表示，迷因究竟是好是壞，取決於我們選擇如何使用這新興的溝通模式。她說，「迷因是中立的，端看創作者想要賦予什麼意義」。

【更多精采內容，詳見 】