疫情致家務暴增 全球女性健康不及格

疫情尚未結束，又遇通膨夾擊，累積的家務勞動和經濟負擔導致許多女性的健康出問題！歐美女性的無償勞動時長為男性的1.6倍到4.3倍，疫情更導致家務增加，使女性更容易罹患焦慮與憂鬱症，且女性常被迫成為家庭緩衝墊。2021全球女性健康指數總分也下降1分僅為53分，且女性焦慮、擔憂程度高於過去十年。

疫情中家務成負擔

《紐約時報》報導，女性在工作外，往往還被迫承擔長時間的家務、看護、照顧小孩等無償勞動，比起男性在家庭中有更多的精神負擔。國際知名醫學期刊「柳葉刀」分析全球逾7萬人，在19類細項研究中發現，女性的家務勞動與身心健康關係有關。

在疫情大流行時，家庭無償工作暴增，帶給女性壓力，導致女性比起男性更容易被診斷出焦慮與憂鬱症，也顯示家庭工作的隱性負擔仍在。而在歐美國家，女性的無償勞動時長為男性的1.6倍到4.3倍。儘管疫情隔離期間，男性的無償勞動增加，但女性勞動時長也同等增加。歐文博士呼籲，男性應主動承擔家務，減少女性不成比例的無償勞動，改善女性健康。

女性健康不及格

《CNN》報導，2021年全球女性健康指數總分僅為53分（總分100），比起前年低1分，且沒有超過70分的國家。其中，《女性健康指數》



前三名分別為台灣、拉脫維亞與澳洲，儘管台灣在個別健康、基本需求與健康安全諮詢方面得分提升，不過在情緒健康和預防保健分數卻下降1-3分。阿富汗、剛果與委內瑞拉三國評價低於40分，美國則以61分位居23名。

根據蓋洛普調查顯示，2021年女性的精神健康惡化，焦慮、擔憂、悲憤的程度高於過去十年。且全球女性的購買力也在當年度下降，難以負擔日常飲食的比例從34%上升到37%。

前霍浦金斯大學博士憂心表示，去年約有15億的女性無法獲得預防性的健檢，且有史以來，只有不到12%的女性接受了癌症篩檢。她說，「這些狀況導致全球女性比起男性，在生命安全上有更高的危險。」

犧牲健康換經濟

《日本時報》報導，全球女性正犧牲自己的健康換取經濟餘裕，不論是忽視健康警訊、減少用餐、免去孕婦保健與衛生用品等方式，以減少個人開銷，避免家庭受到戰爭、疫情和通膨的影響。

國際慈善機構ActionAid負責人奇諾提表示，由於家庭日常生活的可用資源減少，婦女與女孩多成為家庭的「緩衝墊」，被迫剝奪營養和健康。婦女權益倡議人批評，政府實施的經濟緊縮政策不但影響醫療、社福與教育，耿衝擊女性權益，加劇了性別不平等。

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