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中文系全英文授課背離現實 雙語政策恐釀「三振出局」

哈利為英國王室和解出主意 卡蜜拉噴茶直斥荒謬

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
哈利王子（左後）和夫人梅根（右後）今年復活節期間與當時還是王儲的父親查理王子（左前）和其夫人卡蜜拉（右前）短暫會面，建議由一名調解人協助彌合王室間的關係裂痕。路透
哈利王子（左後）和夫人梅根（右後）今年復活節期間與當時還是王儲的父親查理王子（左前）和其夫人卡蜜拉（右前）短暫會面，建議由一名調解人協助彌合王室間的關係裂痕。路透

英國太陽報報導，哈利王子和夫人梅根今年前往荷蘭海牙出席「永不屈服運動會」時，曾於復活節期間在英國短暫停留，與當時還是王儲的父親查理王子和其夫人卡蜜拉短暫會面。哈利王子建議由一名「調解人」，緩解他與王室間緊張關係，當時正在喝茶的卡蜜拉聞言訝異到噴茶，直斥這很荒謬。

美國知名雜誌「浮華世界」（Vanity Fair）報導，王室專家凱蒂．尼可（Katie Nicholl）在書中指出，一名家族友人表示：「哈利帶著擁抱和善意走進房間，表示他想淨化氣氛。他實際上是建議由一名調解人協助解決這些問題，這使時任王儲查理王子感到困惑，卡蜜拉驚訝到噴出剛喝下的茶，並告訴哈利這很荒謬，而且他們是一家人，會自行解決這些問題。」

王儲 查理王子 英國

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