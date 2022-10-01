哈利為英國王室和解出主意 卡蜜拉噴茶直斥荒謬
英國太陽報報導，哈利王子和夫人梅根今年前往荷蘭海牙出席「永不屈服運動會」時，曾於復活節期間在英國短暫停留，與當時還是王儲的父親查理王子和其夫人卡蜜拉短暫會面。哈利王子建議由一名「調解人」，緩解他與王室間緊張關係，當時正在喝茶的卡蜜拉聞言訝異到噴茶，直斥這很荒謬。
美國知名雜誌「浮華世界」（Vanity Fair）報導，王室專家凱蒂．尼可（Katie Nicholl）在書中指出，一名家族友人表示：「哈利帶著擁抱和善意走進房間，表示他想淨化氣氛。他實際上是建議由一名調解人協助解決這些問題，這使時任王儲查理王子感到困惑，卡蜜拉驚訝到噴出剛喝下的茶，並告訴哈利這很荒謬，而且他們是一家人，會自行解決這些問題。」
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