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論文工廠捉刀！英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自「這國」

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
論文出版在國際學術界是很激烈的競爭。照片為示意圖。（美聯社）
論文出版在國際學術界是很激烈的競爭。照片為示意圖。（美聯社）

台灣最近為了候選人論文或研究報告是否涉嫌抄襲、造假喧鬧不已。1874年成立於倫敦的英國物理學會（Institute of Physics，IOP）旗下的期刊，今年到目前未指被迫撤回近900篇論文，其中497篇的作者宣稱是中國籍，研究領域從化工到人工智慧（AI），被稱為「產業化的舞弊」（industrialized cheating）

泰晤士報1日報導，900篇論文其他部分來自印度和伊朗的研究者。報導指出，這些論文都出自論文工廠（paper mills），是一種地下產業，偽造論文並安排登在西方國家的學術期刊上。要在論文上掛名作者，代價從500美元到5000美元不等，按照期刊的地位份量以及客戶希望列名的順序而定。此類服務還在臉書上登廣告。

抄襲 英國

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