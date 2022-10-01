平壤史上最高紀錄的19萬人動員 只為目睹「他」比賽

西元1970年代（民國六十年代）在台灣家喻戶曉的日本摔角明星豬木，後來轉戰政壇，傳出1日因心臟衰竭病逝的消息，享壽79歲。

對於關注日本與北韓關係的人而言，豬木曾扮演重要角色。他的恩師力道山就是北韓人，豬木在1994年3月首度訪問平壤，後來總計訪問北韓33次，可能是日本各界檯面上人物訪問北韓次數最多的一位。

他訪問北韓的目的在於試圖解決日本人遭北韓綁架（拉致）的歷史問題、促進兩國體育交流、以及兩韓統一。

1995年，豬木籌辦了為期兩天的「平壤國際體育文化節」，許多當紅的日本男女摔角明星都共襄盛舉。活動第二天的豬木與Rick Flair之戰是主秀，共吸引19萬人進場，創下職業摔角最多觀眾紀錄。

老牌記者有田芳生感嘆，豬木的過世代表日本又斷了一條與北韓聯繫的重要管道。他批評從安倍晉三到菅義偉再到岸田文雄的「拉致（綁架）對策本部」一事無成，遠不如豬木在北韓建立的人脈管用。