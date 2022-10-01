聽新聞
test
0:00 / 0:00
平壤史上最高紀錄的19萬人動員 只為目睹「他」比賽
西元1970年代（民國六十年代）在台灣家喻戶曉的日本摔角明星豬木，後來轉戰政壇，傳出1日因心臟衰竭病逝的消息，享壽79歲。
對於關注日本與北韓關係的人而言，豬木曾扮演重要角色。他的恩師力道山就是北韓人，豬木在1994年3月首度訪問平壤，後來總計訪問北韓33次，可能是日本各界檯面上人物訪問北韓次數最多的一位。
他訪問北韓的目的在於試圖解決日本人遭北韓綁架（拉致）的歷史問題、促進兩國體育交流、以及兩韓統一。
1995年，豬木籌辦了為期兩天的「平壤國際體育文化節」，許多當紅的日本男女摔角明星都共襄盛舉。活動第二天的豬木與Rick Flair之戰是主秀，共吸引19萬人進場，創下職業摔角最多觀眾紀錄。
老牌記者有田芳生感嘆，豬木的過世代表日本又斷了一條與北韓聯繫的重要管道。他批評從安倍晉三到菅義偉再到岸田文雄的「拉致（綁架）對策本部」一事無成，遠不如豬木在北韓建立的人脈管用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言