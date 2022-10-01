出席安倍國葬…岸田文雄不見台灣代表團 背後原因曝光

日本前首相安倍晉三國葬已於9月27日結束，由王金平、蘇嘉全和謝長廷組成的台灣弔唁代表團也已返國。綜合日本媒體報導，台灣代表團終究沒能見到首相岸田文雄，甚至連「迎賓館」都進不去。主要作梗者，媒體直指被歸類為「親中派」的外相林芳正。

日媒報導，安倍遇刺身亡後，台灣副總統賴清德應家屬邀請低調赴日。日本政府屢屢告知台灣政府，國葬時不可由總統蔡英文或副總統賴清德出席，現任官員都能免則免，這是代表團最後由王蘇謝三人組成的原因，儘管謝長廷是現任駐日代表。岸田文雄利用國葬進行的「弔唁外交」，台灣終究無緣與會。

日媒用了「台灣冷遇」和「台灣排除」描述代表團在國葬所受到的待遇。除了日本不想和中國關係進一步惡化，也與日本眾議員選區重劃，安倍家族恐推不出接班人，林芳正有意趁機卡位有關。