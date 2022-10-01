快訊

出席安倍國葬…岸田文雄不見台灣代表團 背後原因曝光

兩警受傷…高雄偷車犯遭警圍捕持刀、鋸攻擊 還欲點手中汽油彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出席安倍國葬…岸田文雄不見台灣代表團 背後原因曝光

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
日本外相林芳正（左）是首相岸田文雄（右）的左右手。（法新社）
日本外相林芳正（左）是首相岸田文雄（右）的左右手。（法新社）

日本前首相安倍晉三國葬已於9月27日結束，由王金平蘇嘉全謝長廷組成的台灣弔唁代表團也已返國。綜合日本媒體報導，台灣代表團終究沒能見到首相岸田文雄，甚至連「迎賓館」都進不去。主要作梗者，媒體直指被歸類為「親中派」的外相林芳正

日媒報導，安倍遇刺身亡後，台灣副總統賴清德應家屬邀請低調赴日。日本政府屢屢告知台灣政府，國葬時不可由總統蔡英文或副總統賴清德出席，現任官員都能免則免，這是代表團最後由王蘇謝三人組成的原因，儘管謝長廷是現任駐日代表。岸田文雄利用國葬進行的「弔唁外交」，台灣終究無緣與會。

日媒用了「台灣冷遇」和「台灣排除」描述代表團在國葬所受到的待遇。除了日本不想和中國關係進一步惡化，也與日本眾議員選區重劃，安倍家族恐推不出接班人，林芳正有意趁機卡位有關。

日本前首相安倍晉三國葬9月27日舉行，台日關係協會會長蘇嘉全（右2）、前立法院長王金平（左2）、駐日代表謝長廷（右1）代表台灣出席。前總統李登輝女兒李安妮（左1）受安倍家之邀出席。（中央社）
日本前首相安倍晉三國葬9月27日舉行，台日關係協會會長蘇嘉全（右2）、前立法院長王金平（左2）、駐日代表謝長廷（右1）代表台灣出席。前總統李登輝女兒李安妮（左1）受安倍家之邀出席。（中央社）

日本 安倍晉三 岸田文雄 林芳正 謝長廷 王金平 蘇嘉全

延伸閱讀

「拔菜總部」抗議設安倍銅像 高雄警戒護比他們多1倍

G​7領袖全缺席 岸田弔唁外交受挫 安倍遺孀無法原諒兇手

參加安倍國葬 萬鋼：盼中日關係健康發展

日相岸田文雄會韓國總理等人 3天「弔唁外交」將劃句點

相關新聞

梅根在浮華世界公開跟哈利戀情 卻傳當初對「這件事」很生氣

泰晤士報王室記者羅伊（Valentine Low）在一本新書披露，英國國王查理三世次子哈利的妻子梅根當初對於她宣布兩人戀...

尼加拉瓜控「干預」與荷蘭斷交 拒美大使入境

尼加拉瓜政府今天指控荷蘭採取「干涉主義」，因此與荷蘭斷交。數小時前，尼國才剛表示，美國新任命的大使羅德里格斯持「干預」態...

台灣冷遇!安倍國葬 岸田文雄不見台灣弔唁團的原因曝光

日本前首相安倍晉三國葬已於9月27日結束，由王金平、蘇嘉全和謝長廷組成的台灣弔唁代表團也已返國。綜合日本媒體報導，台灣代...

德國之聲專訪／德聯邦議員：中國不該干涉台德合作

德國之聲：感謝您接受德國之採訪。為何你們要前往台灣？蒂爾·斯特芬（Till Steffen）：我們重視這段持續多年的伙伴關係。在這樣的時刻，重要的是要展示我們的友誼，以及堅持我們合作的許多議題-民主、健康、IT業務，這些議題都很重要。向台灣展示我們的友誼...

巴西大選 波索納洛「疫」蹶不振、魯拉受弱勢擁戴

巴西2日舉行總統大選，現任總統波索納洛抗疫不力及頻頻失言，大失民心。曾因貪腐案入獄的前總統魯拉捲土重來，打著脫貧、捍衛亞...

尼加拉瓜外交部發聲明 宣布與荷蘭斷交

尼加拉瓜外交部發布聲明表示，尼加拉瓜今天中止與荷蘭的外交關係

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。