梅根在浮華世界公開跟哈利戀情 卻傳當初對「這件事」很生氣

泰晤士報王室記者羅伊（Valentine Low）在一本新書披露，英國國王查理三世次子哈利的妻子梅根當初對於她宣布兩人戀情的雜誌訪談很生氣，宣稱以她的臉龐為特色的封面有「種族主義」。

根據每日郵報發布的《Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown》（朝臣：王冠背後隱藏的權力，暫譯）書摘，梅根同意接受《浮華世界》為2017年10月號進行訪問，但她其實痛恨該篇訪談，也對當時新雇用的公關顧問摩根（Keleigh Thomas Morgan）大發雷霆。

書中提到關鍵部分出在種族主義，封面大大的標題「她為哈利瘋狂」（She's Just Wild About Harry）讓梅根感到不快。她跟哈利指出，標題取材的歌曲「我為哈利瘋狂」（I'm Just Wild About Harry）曾經由茱蒂．嘉蘭（Judy Garland）跟米基．鲁尼（Mickey Rooney）在1939年電影《金玉滿堂》（Babes in Arms）作為黑臉扮裝樂曲方式演出。

消息人士也表示，「她對這怎麼處理的很不開心，儘管這是篇正面文章，但她想把責任扔到每一個可能的方向。她不喜歡這些照片，覺得故事是負面的。她感到難過，這文章是關於哈利，不是關於她」。

消息人士說，哈利與梅根試圖讓標題在網路更動，因為兩人覺得這是出於種族主義動機，又指梅根對摩根「非常憤怒，想要開除她」。雖然事情最終平息下來，摩根還是被冷落了一段時間。

英國國王查理三世次子哈利的妻子梅根據傳認為當初宣布兩人戀情的《浮華世界》2017年10月號封面有「種族歧視」成分，因為標題取材的歌曲當年是以黑臉扮裝演出（圖）。照片翻攝：MAILONLINE