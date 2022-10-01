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德國之聲專訪／德聯邦議員：中國不該干涉台德合作

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德國之聲：感謝您接受德國之採訪。為何你們要前往台灣？

蒂爾·斯特芬（Till Steffen）：我們重視這段持續多年的伙伴關係。在這樣的時刻，重要的是要展示我們的友誼，以及堅持我們合作的許多議題-民主、健康、IT業務，這些議題都很重要。向台灣展示我們的友誼也很重要。

德國之聲：中國一貫反對這類訪問。我們都看到，知名美國政治家裴洛西近期訪問台灣時中國有多憤怒。你怎麼回應那些將反對你們出訪的中國人？

斯特芬：台灣是民主政體。對我們來說，與其他民主政體保持接觸和合作是很重要的。我們可以從台灣學習到很多東西。例如，台灣的新冠政策與德國很不同，而且相當成功。重要的是找出兩者的區別。學習加強民主是很重要的。我認為台灣也有能向德國借鑑之處。當然也經常有一些議題是台灣能向德國看齊的。比如幾年前我去過台灣，當時他們想完善司法系統，是很類似德國的系統。現在他們擁有與德國相當接近的司法系統。所以進行這類合作至關重要。我人為中國不應該干涉這樣的合作，因為我們通過這種合作強化了德國和台灣的民主制度。

德國之聲：但中國方面認為，你們的行為就是在干預中國內政，違背德國的一個中國政策。你認為你們的訪問是否符合德國的一中政策？是否遵守這個不承認台灣獨立的一中政策？

斯特芬：我們的這種合作已經行之有年了。不是聯邦議院議長也不是政府成員去台灣，而是議會成員之間一種既定的合作交流。這並沒有違反我們多年來的政策。如果現在對訪問台灣猶豫不決，那才是一種改變。在中國威脅台灣之際，如果我們不去訪問台灣，對台灣將會是一個負面信號。

德國之聲：烏克蘭戰爭被廣泛視為是對台灣的警訊，中國入侵也可能發生類似的情況。你認為烏克蘭是對台灣的一個警訊嗎？在對待台灣問題上，烏克蘭是否給世界帶來了教訓？

斯特芬：我認為這是一個重要的比較，因為烏克蘭對俄羅斯而言是一個威脅。烏克蘭與俄羅斯有共同的歷史，而烏克蘭的經驗表明，即使有像烏克蘭這樣的歷史，也能發展成為開放的民主體制。這和台灣的情況一樣。台灣向中國人民展示了開放的民主是可行的，這樣的民主模式並不是西方的專利。因此，這當然是值得學習一課。許多西方國家加強烏克蘭的民主，這也是一個例子。他們對台灣也是如此。這就是我們此次訪問所期望的。

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