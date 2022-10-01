美台國防工業會議將登場 國務院五角大廈官員雙與會

美台國防工業會議（US-Taiwan Defense Industry Conference）2日到4日將於維吉尼亞州州府里奇蒙市（Richmond）舉行，我國防部派軍備副部長王信龍與會，拜登政府有國防部和國務院官員發表演說，據了解，五角大廈代表為印太事務首席副助理部長羅伊爾（Jedidiah Royal），國務院則是政軍局區域安全與武器移轉辦公室主任克雷西（Laura Cressey）。

國務院自2011年起未再派員參與美台國防工業會議，至今已超過10年；過去國務院代表以東亞局為主，曾有亞太副助卿或台灣科長與會，今年由負責軍售事務的政軍局派代表在會中演說；此外，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）也將與會。

相較國防部去年由負責東亞事務副助理部長莫夯達斯（Siddharth Mohandas）出席，五角大廈今年與會層級略微提高至印太事務首席副助理部長羅伊爾，此外，羅伊爾目前在負責公布對台軍售項目的國防安全合作局（DSCA）的網站上仍是副主任。

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，今年最重要的議題將是拜登政府的新軍售政策，美台商會依然高度關注政策限制和對台灣長期國防造成的傷害。

台海安全研析中心主任梅復興表示，拜登政府去年9月成立老虎小組全面檢討對台軍售政策，國務院政軍局今年3月對國防業者簡報後，政府部門和產業界就不再有進一步溝通，產業界自然不高興，可預料會藉機交流。

有關台灣對美國新軍售政策態度，梅復興表示，牽涉到台灣國防部與國安會的權責平衡，國安高層越來越積極與美方會談溝通，甚至主導具體國防事務；國防部要如何落實防衛政策調整，乃至台灣未來國防決策主導權，都還存在諸多挑戰。

以美國軍火商集團為主要背景的美台商會，固定在每年秋天舉行美台國防工業會議，邀集美台的業者與官員透過三天兩夜的閉門會議，交換對軍購和台灣安全構想的意見。

根據美台商會公布的議程，安排台灣國防部、國民黨駐美代表黃介正、五角大廈和國務院官員演說；還安排烏克蘭經驗、台灣國防規畫轉型、訓練後勤與維持，以及嚇阻與韌性共5場研討會，均為閉門會議。

黃介正表示，他的演講主題將體現國民黨主席朱立倫所主張的防衛與對話，圍繞在嚇阻和耐力展開，凸顯台灣現在不能只談「備戰」，而不談能為台灣爭取時間來強化防衛能力的「避戰」。