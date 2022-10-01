今年第二次！布吉納法索再傳政變 軍政府領袖達米巴遭推翻

布吉納法索軍方官員奪取國家電視台控制權，於30日宣布，已解除軍事領袖達米巴（Paul-Henri Sandaogo Damiba）的職位，並解散政府，是該國一年內第二次政變。

在透過國家電視台發表的聲明指，布吉納法索軍方官員特拉奧雷上尉（Ibrahim Traore） 表示，由於達米巴無法應對日益惡化的伊斯蘭叛亂，一群軍官決定將其撤職。他並宣布無限期關閉邊境、暫停所有政治和民間社會活動。

這是布吉納法索8個月內第二次政變。達米巴1月在政變中掌權，推翻民選總統卡波雷（Roch Marc Christian Kabore）。達米巴和盟友當時承諾讓國家更安全，但近幾個月來，暴力事件有增無減，對他領導能力的不滿情緒與日俱增。