聽新聞
test
0:00 / 0:00
今年第二次！布吉納法索再傳政變 軍政府領袖達米巴遭推翻
布吉納法索軍方官員奪取國家電視台控制權，於30日宣布，已解除軍事領袖達米巴（Paul-Henri Sandaogo Damiba）的職位，並解散政府，是該國一年內第二次政變。
在透過國家電視台發表的聲明指，布吉納法索軍方官員特拉奧雷上尉（Ibrahim Traore） 表示，由於達米巴無法應對日益惡化的伊斯蘭叛亂，一群軍官決定將其撤職。他並宣布無限期關閉邊境、暫停所有政治和民間社會活動。
這是布吉納法索8個月內第二次政變。達米巴1月在政變中掌權，推翻民選總統卡波雷（Roch Marc Christian Kabore）。達米巴和盟友當時承諾讓國家更安全，但近幾個月來，暴力事件有增無減，對他領導能力的不滿情緒與日俱增。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言