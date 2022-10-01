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北韓今試射極音速飛彈？飛行距離350公里 最高速度約6馬赫

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北韓今試射極音速飛彈？飛行距離350公里 最高速度約6馬赫

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓軍方表示，北韓今天（10月1日）向東海（日本海）發射兩枚短程彈道飛彈，是北韓當局一周內第四次發射飛彈。美聯社
南韓軍方表示，北韓今天（10月1日）向東海（日本海）發射兩枚短程彈道飛彈，是北韓當局一周內第四次發射飛彈。美聯社

韓聯社報導，南韓軍方表示，北韓今天（10月1日）向東海（日本海）發射兩枚短程彈道飛彈，是北韓當局一周內第四次發射飛彈。

南韓聯合參謀本部（JCS）表示，北韓今天上午6時45分至7時3分間從平壤順南地區發射飛彈，飛彈最高速度達6馬赫、最高高度約30公里，約飛行350公里。 據了解，6馬赫即為音速的6倍，而速度超過音速5倍即可稱為極音速飛彈。

北韓這次發射飛彈是在南韓準備迎接軍人節的前幾小時進行，此前一天，南韓、日本和美國在東海舉行反潛艦軍演。

JCS發表聲明稱，「北韓最近一系列彈道飛彈為重大挑釁行為，不僅破壞朝鮮半島和平，也破壞國際社會和平，明顯違反聯合國安理會的決議。我軍將保持堅定的作戰態勢，同時與美方密切合作，追蹤和監測相關動向，為應對更多挑釁做好準備。」

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