美國會議員要求調查 美外交官及家屬在華遭強制隔離檢疫

中國外交部周五（9月30日）駁斥了美國兩名國會議員關於中國對美國外交官及其家屬強迫進行新冠隔離的投訴。

中國外交部發言人毛寧說，中方一視同仁地對中、外籍來華人員採取科學、有效的防疫政策，相關政策是公開、透明的。

她說，無論其身份如何，所有美國遊客都要遵守中國的防疫政策，包括入境後的醫療觀察和健康監測。

毛寧說：「美方個別議員這種言論和說法荒謬至極，完全是空穴來風，反映出美方個別議員對華認知存在嚴重問題，『恐華妄想症』病得不輕。」

共和黨籍議員詹姆斯·科默（James Comer）和麥克·麥考爾（Michael T. McCaul）周三致信美國國務卿布林肯，要求布林肯澄清有關美國外交官及家屬在中國被強制隔離的消息。他們在信中寫道：「美國駐北京大使館官員最近證實，新冠疫情以來，16名美國外交官及其家屬都曾被非自願地關押在隔離場所，並受到嚴格的隔離措施管理，同時還不清楚什麼時候可以解除隔離。」

信中說：「共和黨議員擔心，美國外交人員在中國隔離時，可能迫於壓力已經交出情報。」

信中寫道：「中國已經對美國構成地緣政治上的威脅。中國不應該強迫美國外交官隔離並在那裡對他們實施監控。」

美國駐華大使館沒有立刻回復美聯社的問詢。

《華盛頓郵報》今年7月曾援引美國駐華使館的消息稱，新冠疫情爆發以來，駐華美國16名外交官及其家屬在「在違背個人意志的情況下，被強行送到政府劃定的隔離點隔離」。

美國國務院認為，這種做法明顯違反維也納外交關係公約。美國新任駐華大使伯恩斯赴任時得到中方的承諾，今後美國外交人員及其家屬可以在自己的住所或者大使館內隔離，無須再前往衛生條件差、過度擁擠和缺乏隱私的公共隔離機構。

中國外交部發言人毛寧今天在新聞例會上說，她不清楚所謂16名美國外交官及家屬被強制隔離的情況，也不清楚這個數字是從何而來。

她說：「說中國通過強迫美國人隔離來獲取情報，這說法未免太過荒謬了。」

（美聯社）

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